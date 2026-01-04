Неділя, 4 Січня, 2026
У Києві на Оболоні вибухнув позашляховик: поліція зʼясовує обставини

Денис Молотов
У Києві на Оболоні вибухнув позашляховик: поліція зʼясовує обставини
Фото: Поліція Києва / Telegram

В Оболонському районі Києва стався вибух легкового автомобіля. Про це в неділю, 4 січня, повідомило столичне управління Національної поліції.

📢 «Поліція зʼясовує обставини вибуху позашляховика в Оболонському районі столиці. За попередньою інформацією, внаслідок події є травмовані», — йдеться в офіційному повідомленні правоохоронців.

На місце інциденту оперативно направили наряди поліції, кінологів, вибухотехніків та представників інших профільних служб. Територію події оточено, тривають першочергові слідчі дії.

☝️ У поліції зазначили, що детальніша інформація щодо обставин вибуху буде оприлюднена згодом після завершення першочергових заходів.

У свою чергу телеграм-канал Київ INFO стверджує, що вибух автомобіля стався на вулиці Героїв Дніпра.

👉 Нагадаємо, у жовтні в Голосіївському районі Києва було підірвано автомобіль BMW X3 — вибуховий пристрій заклали під водійське сидіння. На момент детонації в салоні транспортного засобу нікого не було.

  • Також раніше в місті Лозова Харківської області правоохоронці затримали російського агента, який готував підрив автомобіля, що належав підрозділам Збройних сил України.
  • У Києві до суду скеровано обвинувальний акт стосовно 28-річної жінки, яка налагодила незаконний збут метадону, не залишаючи власної квартири.
