У Комишувасі кількість загиблих після російського авіаудару зросла до 53

Про оновлену кількість жертв повідомив виконувач обов’язків голови Запорізької ОВА Михайло Семікін. Його повідомлення з’явилося в Telegram у п’ятницю, 6 листопада, о 10:51.

📢 «Уже 53 загиблих внаслідок російського удару по Комишувасі 2 листопада», — написав він.

Незадовго до цього, о 10:49, ДСНС повідомляла про 50 загиблих. Рятувальники зазначили, що під час пошукових робіт виявили та дістали з-під завалів тіла ще вісьмох людей. Згодом обласна влада оприлюднила уточнений підсумок.

⚠️Пошуково-рятувальна операція триває п’яту добу. Роботи на місці зруйнованого навчального закладу ще не завершені.

1 з 10

росіяни повторно вдарили по укриттю

2 листопада російські війська атакували школу в Комишувасі, де місцевим жителям видавали гуманітарну допомогу. Після перших вибухів люди перебували в укритті, яке також зазнало удару.

Шостий президент України В.О. Зеленський повідомляв, що після першої атаки окупанти скинули ще дев’ять авіабомб саме по укриттю.

Застосування ФАБ-3000 підтвердило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. За даними ГУР, російські війська вдарили цією тритонною авіабомбою безпосередньо по підземному укриттю. Повторні атаки спричинили масштабні руйнування та численні людські жертви.