«Будиночок у селі» для ВПО: гроші дійшли до областей

На купівлю 53 будинків для переселенців перерахували 26,5 мільйона гривень. Кошти вже на рахунках восьми обласних військових адміністрацій, повідомило Мінсоцполітики 4 листопада. Це перший транш за програмою придбання сільського житла, яку ми вже розбирали в жовтні.

Для родин, які роками платять за оренду, це добра новина. Щоправда, скільки будинків уже купили й скільки людей у них оселилися, у повідомленні не сказано. Поки що міністерство звітує тільки про переказ коштів і супровід закупівель.

Від жовтневого рішення до листопадового переказу

Цифри знайомі: про 26,5 мільйона гривень на 53 будинки Мінсоцполітики оголосило ще 19 жовтня. Тоді йшлося про урядовий розподіл грошей, тепер — про їхнє надходження до областей.

«Ірта-fax» писав про затримку програми та претензії її ініціаторів до уряду ще 14 жовтня. Депутати, які брали участь у її просуванні, вимагали пояснити, чому закупівлі буксують. Серед проблем були пошук придатних будинків, оформлення документів, обмежене фінансування на кожен об’єкт і готовність переселенців переїжджати. Тепер із переказом першого траншу є зрушення, але до звіту про новосілля ще бракує даних про укладені договори та заселені оселі.

На придбання сільського житла у 2026 році початково передбачили 500 мільйонів гривень — цю суму називало й саме Мінсоцполітики. Нинішній транш становить 5,3% від неї. Це частка перерахованого першого траншу в початковому бюджеті цього напряму. Скільки коштів уже витратили на купівлю будинків, із самого повідомлення про переказ з’ясувати неможливо.

Які області та громади отримають житло

Суми для областей закріплені в додатку 2 до постанови Кабміну №301. Назви громад Мінсоцполітики оприлюднило 4 листопада.

Область Сума Громади, названі міністерством Волинська 500 тис. грн Вишнівська Дніпропетровська 500 тис. грн Петриківська, Широківська Київська 18,5 млн грн Ташанська, Кожанська, Згурівська, Таращанська, Медвинська, Узинська, Іванківська, Томашівська, Кагарлицька, Студениківська Кіровоградська 1 млн грн Світловодська Миколаївська 2 млн грн Арбузинська, Казанківська, Веселинівська Харківська 2 млн грн Близнюківська Херсонська 500 тис. грн У повідомленні не зазначена Чернівецька 1,5 млн грн Веренчанська Разом 26,5 млн грн

Найбільша сума — 18,5 мільйона гривень — припадає на Київщину.

Жити дозволять, а власником залишиться громада

Головна умова «Будиночка у селі» не змінилася: за постановою Кабміну №751, житло купують до фонду громади. Переселенці отримують його в безоплатне користування за договором до трьох років.

Договір можна продовжити, якщо мешканці й далі відповідають умовам програми та не набули іншого місця проживання. Придбане за цим експериментом житло заборонено відчужувати. Автоматичного переходу будинку у власність родини правила не передбачають.

Для людини, яка віддає значну частину доходу за оренду, можливість жити без орендної плати — відчутна допомога, проте переселенцям знову пропонують облаштовуватися в тимчасовому житлі. Для тих, хто не може повернутися додому з 2014 року, слово «тимчасово» вже давно вимірюється десятиліттям.

Комунальні послуги мешканці оплачують самі. Також доведеться дотримуватися умов договору й утримувати будинок у належному стані.

Пів мільйона — з усіма витратами

На один будинок держава дає до 500 тисяч гривень. У цю суму входять також податки, збори та платежі, необхідні для реєстрації нерухомості. Якщо об’єкт дорожчий, різницю дозволено покрити з інших законних джерел на умовах співфінансування.

Будинок має бути з електрикою й опаленням, не потребувати капітального ремонту або реконструкції. Права на землю повинні бути зареєстровані. Громада мусить також розрахувати, за які кошти утримуватиме житло протягом наступних трьох років.

Тобто знайти дешеву хату замало. Потрібно, щоб у неї можна було вселитися, а документи дозволяли її придбати. І щоб родина погодилася там жити.

Як отримати будинок

Програма доступна ВПО, які виїхали з визначених урядовим порядком територій бойових дій або окупації. Для цих територій у відповідному переліку не має бути визначеної дати завершення бойових дій або окупації. Заборони для переселенців, які виїхали у 2014 році, постанова №751 не встановлює.

Луганщина не названа серед отримувачів цього траншу, однак це перелік обласних бюджетів, яким переказали гроші, а не обмеження за місцем походження переселенців.

Однієї довідки ВПО для участі недостатньо: перевірятимуть житло заявника та членів його домогосподарства, документи про знищення чи непридатність помешкання, рішення щодо компенсації та отримання житлового ваучера. Окремо враховують купівлю протягом попередніх шести місяців землі дорожче 100 тисяч гривень або транспортного засобу, з року випуску якого минуло менш як п’ять років. Для низки транспортних засобів і категорій родин є винятки.

Мінсоцполітики пояснює, що першочергове право мають багатодітні родини, люди з інвалідністю та сім’ї з дітьми з інвалідністю, люди похилого віку, а також визначені порядком категорії сиріт і людей, які мали такий статус.

Звертатися потрібно до виконавчого органу місцевої ради або військової адміністрації, яка формує житловий фонд. Саме там варто з’ясувати, чи бере громада участь у програмі, які будинки підбирає та хто приймає документи. Пошук житла за правилами проводять разом із майбутніми мешканцями, можуть залучати ради ВПО й волонтерів. Коли конкретний будинок знайдено й із власником попередньо погоджено умови, у заявника є три календарні дні на подання заяви. Її можна подати особисто, надіслати поштою або через портал Пенсійного фонду з електронним підписом.

Після підписання договору користування на вселення відведено 60 календарних днів, а на реєстрацію місця проживання — 30.

До кінця року залишилося менш ніж два місяці

Про ризик невикористання житлових коштів «Ірта-fax» уже згадував у матеріалі «Новий закон про ВПО вже діє, а правила ще пишуть». Для цього траншу питання теж цілком практичне: за чинною постановою №301 залишки субвенції на кінець 2026 року мають повернути до державного бюджету.

Міністерство повідомляє, що допомагає громадам із юридичним супроводом, а разом із партнерами подбало про закупівлю меблів і техніки. Це потрібна робота, проте оцінити, як швидко гроші перетворюються на придбане житло, без даних про завершені угоди неможливо.