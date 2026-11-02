«Прописка» на ТОТ є, витягу немає: як підтвердити адресу

Витяг про місце проживання в «Дії» обіцяють видати за хвилину. Проте для частини переселенців із територій, окупованих у 2014–2015 роках, ця послуга недоступна: адреса в паспорті є, а даних для електронного витягу немає. Йдеться про Крим і частини Донецької та Луганської областей, захоплені ще до створення реєстрів територіальних громад у 2016 році.

Сама «Дія» визнає цю проблему й пропонує інші способи підтвердження адреси. Тому, перш ніж міняти паспорт або знову йти до ЦНАП, варто з’ясувати: який саме документ вам потрібен і чи можна отримати його у вашій ситуації.

Чому «Дія» не знаходить адресу на ТОТ

На сторінці послуги з отримання витягу зазначено: даних про території, окуповані у 2014–2015 роках, у цих реєстрах немає. Повторне замовлення документа через «Дію» їх не додасть. У звичайній ситуації відсутні або помилкові відомості радять актуалізувати через «Дію» чи орган реєстрації. Проте для громад, окупованих до створення реєстрів, ця порада може виявитися безадресною.

Державна міграційна служба пояснює органам реєстрації: якщо територію окупували 2014 року й органу реєстрації там не утворили, актуалізувати дані в реєстрі неможливо. Якщо орган відновив роботу на підконтрольній території, він може перевірити наявні обліки та внести або уточнити відомості.

Отже, для громад Луганщини, окупованих із 2014 року, та громад, захоплених 2022-го, відповідь може бути різною. Порада «сходіть до свого ЦНАП» без уточнення, хто веде потрібний реєстр і які дані має, мало допомагає.

Чим підтвердити адресу, якщо витягу немає

Для адреси, зареєстрованої до 1 грудня 2021 року, «Дія» називає два доступні варіанти: відповідний штамп у паспорті-книжечці або електронний паспорт, якщо відомості про реєстрацію внесені до демографічного реєстру.

Паспорт-книжечка зі старою відміткою про реєстрацію залишається способом підтвердження адреси. Якщо установа просить саме витяг, варто з’ясувати, чому для вашої послуги не підходить цей документ.

Водночас спочатку з’ясуйте, що саме перевіряє установа: вашу зареєстровану адресу на ТОТ, нинішнє місце проживання чи факт виїзду з окупованої території. Це різні відомості, для яких можуть знадобитися різні документи. Довідку ВПО не варто вважати універсальною заміною витягу для будь-якої послуги.

Чи допоможе обмін паспорта на ID-картку

Обмін документа дає можливість внести відомості до демографічного реєстру. Проте обіцяти, що після цього в «Дії» обов’язково з’явиться витяг із реєстру громади, підстав немає. Це різні реєстри.

Стаття 12 чинного закону про ВПО №4924-IX передбачає: під час оформлення або обміну документів адресу на ТОТ вносять до демографічного реєстру на підставі підтвердних документів або відомостей із документа, який обмінюють. Можна також використовувати дані реєстру виборців, системи ДМС, реєстру актів цивільного стану та бази ВПО.

Окреме правило закріплене й в урядовій постанові №1709: якщо місце проживання зареєстроване на ТОТ, де органів реєстрації не створили, визначальними є відомості в документах, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України.

Тому під час звернення до ДМС варто окремо порушити питання збереження й перевірки відомостей про адресу на окупованій території. Візьміть наявні документи, які її підтверджують. Якщо паспорт утрачений, повідомте про це й попросіть пояснити, за якими обліками можна перевірити інформацію.

Міняти чинний паспорт лише заради обіцянки «після цього все підтягнеться» не варто. Спочатку отримайте від ДМС пояснення, які саме відомості вона зможе внести та яким документом ви надалі підтверджуватимете адресу.

Нову адресу можна зареєструвати зі збереженням попередньої

Для людей із реєстрацією на ТОТ передбачений окремий механізм: можна зареєструвати нове місце проживання на підконтрольній території без зняття з попередньої реєстрації. Це пояснює офіційний Гід з державних послуг.

Відомості про адресу на ТОТ у такому разі вносять до реєстру громади, яка проводить нову реєстрацію. Для внесення саме попередньої адреси на ТОТ можна використати відомості в документах особи чи системі ДМС, документ про право проживання в житлі на окупованій території або інформацію про це житло з реєстру речових прав. Відповідні правила містить постанова Кабміну №820. Це окрема реєстраційна дія. Для неї потрібні документи, що підтверджують право проживання в новому житлі, або передбачена правилами згода власника чи інших уповноважених осіб. Оформлення довідки ВПО саме по собі її не замінює.

Під час подання заяви повідомте працівника про попередню реєстрацію на ТОТ і бажання її зберегти. Попросіть пояснити, які документи потрібні для внесення старої адреси та як ці відомості відображатимуться у витязі. Такий шлях варто розглядати тим, хто планує реєструвати нове місце проживання, а не як обов’язкову умову підтвердження адреси на ТОТ.

Для обліку ВПО є окреме правило

Частина шоста статті 6 нового закону про ВПО встановлює: для людей, уже взятих на облік, факт проживання на території, з якої вони перемістилися, повторно підтверджувати не потрібно. Його підтверджують відомості бази ВПО. Ця норма стосується обліку переселенців. Вона не перетворює довідку ВПО на витяг із реєстру громади та не скасовує перевірок, передбачених правилами інших послуг.

Про застосування нового закону про ВПО та підготовку урядових правил Ірта-fax уже розповідав.

Якщо все одно вимагають саме витяг

Насамперед попросіть назвати норму, за якою для вашої послуги необхідний саме цей документ, і пояснити, чому не підходить наявне підтвердження адреси.

Для адміністративних послуг стаття 9 профільного закону забороняє вимагати документи або інформацію, не передбачені законом. Стаття 19 дозволяє оскаржувати дії чи бездіяльність посадовців в адміністративному порядку та/або в суді. На банківські чи інші приватні послуги це правило не можна автоматично переносити: потрібно перевіряти їхні вимоги окремо.

Якщо питання не вирішується, подайте заяву на отримання послуги у передбачений для неї спосіб. Додайте пояснення, де ви зареєстровані, які підтвердні документи маєте й чому витяг недоступний. Посилання на роз’яснення «Дії» також варто зазначити. Якщо вам відмовляють, попросіть письмове рішення із зазначенням правових підстав. Збережіть підтвердження подання заяви й отриману відповідь. За відмовою вже можна предметно визначати, до кого звертатися зі скаргою і що саме оскаржувати.

23 жовтня чинний очільник ЛОВА Олексій Харченко порушив проблему витягів для жителів територій, окупованих із 2014 року перед депутатами й запропонував тимчасово повернути відповідні реєстраційні повноваження міграційній службі. Саме оголошення цієї пропозиції ще не дає людині нового способу отримати документ. Цю проблему ми згадували й у матеріалі про майбутнє військових адміністрацій Луганщини.

Для переселенця результат роботи державних реєстрів має бути простим: він може підтвердити свої дані й отримати послугу без зайвих піруетів по державних кабінетах. А знати, яка система обмінюється інформацією з іншою, — робота відповідальних установ.

Адреса на окупованій території не повинна ставати загадкою для держави лише тому, що її немає в одному з електронних реєстрів.