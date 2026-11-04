Повідомлено про підозру керівнику захопленого заводу на Луганщині

Служба безпеки України повідомила про підозру мешканцю Луганщини, який у 2025–2026 роках керував захопленим хімічним підприємством і, за версією слідства, забезпечував постачання його майна для російського військово-промислового комплексу. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Йдеться про хімічне казенне об’єднання імені Г. І. Петровського. До початку російської агресії воно виробляло вибухівку та боєприпаси й належало до найбільших підприємств цієї галузі в регіоні.

У 2014 році підприємство захопили бойовики «лнр» та облаштували там свою базу. Виробництво зупинилося, проте на території залишилися значні запаси продукції та промислове обладнання. За інформацією СБУ, нині там розміщений один із підрозділів російської окупаційної армії.

У грудні 2024 року окупанти перереєстрували завод за законодавством рф і призначили нового виконувача обов’язків директора. До цього його робота була пов’язана з державним наглядом у сфері промислової безпеки.

Що вивозили на російські заводи

За версією слідства, після призначення фігурант налагодив системне вивезення обладнання та продукції захопленого підприємства до росії. СБУ задокументувала, зокрема, два епізоди таких постачань у 2025 році.

У травні чоловік добровільно передав партію промислового устаткування солікамському заводу «урал». У серпні пермський пороховий завод отримав понад 340 тонн хімічного компонента для виготовлення твердого ракетного палива та артилерійських порохів.

Обидва підприємства-отримувачі входять до державної корпорації «ростех». Як зазначають у СБУ, вони залучені до виробництва озброєння, яке росія використовує у війні проти України. Таким чином, за матеріалами розслідування, обладнання та запаси українського заводу передавали для потреб військової промисловості держави-агресорки.

На підставі зібраних доказів чоловіку повідомили про підозру в колабораційній діяльності за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Слідчі продовжують документувати інші можливі епізоди його протиправної діяльності. Досудове розслідування проводять співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво здійснює Луганська обласна прокуратура.

📌 Також нагадаємо, що Слідчі Служби безпеки України скерували до суду обвинувальні акти щодо двох осіб, яких обвинувачують у колабораційній діяльності на тимчасово окупованій Луганщині. За матеріалами проваджень, вони добровільно погодилися працювати в незаконних органах влади, створених окупантами.

📌Співробітники 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях разом із ювенальними поліцейськими продовжують просвітницькі заходи для учнів шкіл і коледжів, релокованих із Луганщини.