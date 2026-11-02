На Запоріжжі оголосили День жалоби: у Комишувасі вже 26 загиблих

У Запорізькій області 3 листопада оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російських ударів по Комишувасі. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Увечері 2 листопада шостий президент України В.О. Зеленський уточнив, що кількість загиблих зросла до 26, ще п’ятеро людей перебувають у лікарнях. Під завалами залишаються люди, пошуково-рятувальна операція продовжується. Оновлені дані глава держави навів у вечірньому зверненні.

Раніше обласна влада повідомляла про 27 зниклих безвісти. Цю цифру оприлюднили ще до зростання кількості загиблих до 26. У вечірньому зверненні президент не назвав уточненої кількості людей, яких розшукують.

За словами Зеленського, більшість жертв – цивільні, які прийшли отримати гуманітарну допомогу, а також люди, які прибули допомагати після першої атаки.

Михайло Семікін висловив співчуття родинам загиблих і підтримку тим, хто досі чекає звісток про близьких. Він наголосив, що разом із Комишувахою сумують уся Запорізька область та Україна.

Рятувальники шукають людей попри загрозу нових ударів

За словами президента, рятувальна операція триває від ранку. Роботу ускладнюють повторні повітряні тривоги та небезпека нових атак.

📢 «Рятувальні роботи будуть тривати стільки, скільки треба, щоб знайти кожного й кожну», – наголосив Зеленський.

Глава держави уточнив, що навчання в атакованій школі вже не проводили через близькість селища до фронту. Будівлю та укриття використовували для гуманітарної роботи: щопонеділка там видавали допомогу місцевим жителям.

Перші авіабомби російські війська скинули, коли люди прийшли по допомогу. Після цього завдали повторного удару по укриттю. У попередньому повідомленні Зеленський зазначав, що під час повторної атаки окупанти застосували ще дев’ять авіабомб.

За раніше оприлюдненими даними ДСНС, серед загиблих – двоє рятувальників і четверо поліцейських. Серед п’ятьох поранених також є двоє співробітників служби.

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Зеленський заявив, що росія знала про гуманітарне призначення об’єкта. Він також нагадав: після евакуаційної операції в Олешках Україна пропонувала продовжити гуманітарні кроки, однак російські атаки не припинилися.

Президент закликав міжнародну спільноту реагувати на вбивства українців і подальше загострення війни з боку росії.