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Керівника районного ТЦК Луганщини підозрюють у фіктивній мобілізації чоловіків

За версією слідства, посадовець вносив до системи «Оберіг» неправдиві відомості про призов військовозобов’язаних, а згодом видаляв записи. Так він нібито завищував показники виконання мобілізаційного плану.

Денис Молотов
Денис Молотов
Керівника районного ТЦК Луганщини підозрюють у фіктивній мобілізації чоловіків 01
Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону / 04.11.2026

Колишньому начальнику одного з районних ТЦК та СП Харкова повідомили про підозру через несанкціоновані зміни інформації в системі «Оберіг». Нині він тимчасово виконує обов’язки керівника одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки Луганської області. Про це повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

За даними слідства, порушення відбувалися в листопаді-грудні 2025 року, коли чоловік працював у Харкові. Маючи службовий доступ до «Оберегу», він вносив відомості про нібито мобілізацію військовозобов’язаних та їхнє зарахування до військових частин.

Правоохоронці встановили 11 чоловіків, щодо яких у системі з’явилися такі записи. Водночас фактичного призову цих людей на військову службу не було.

📢 «Насправді вони на військову службу не призивалися, до списків особового складу військових частин не зараховувалися та на відповідні посади не призначалися», – зазначили в прокуратурі.

Записи про службу видаляли, а чоловіків повертали на облік
Керівника районного ТЦК Луганщини підозрюють у фіктивній мобілізації чоловіків
Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону / 04.11.2026

Надалі, як стверджує слідство, посадовець повертав цих військовозобов’язаних на військовий облік. Інформацію про нібито проходження ними служби він видаляв із системи.

У прокуратурі вважають, що така послідовність дій дозволяла штучно збільшувати статистичні показники виконання мобілізаційного плану одного з районних ТЦК Харкова. Тобто відомості про призов існували в реєстрі, хоча самі чоловіки до військових частин не потрапляли.

Посадовцю інкримінують порушення частин 1 та 3 статті 362 Кримінального кодексу України. Йдеться про несанкціоновану зміну інформації в автоматизованій системі особою, яка має право доступу до неї, зокрема вчинену повторно.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваному тримання під вартою з можливістю внесення застави у 166 400 гривень.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює територіальне управління ДБР у Полтаві. Процесуальне керівництво забезпечує Харківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

👉 Також нагадаємо, що Державне бюро розслідувань повідомило про затримання п’ятьох посадовців Чернівецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Слідство перевіряє їхню причетність до незаконного позбавлення волі, катування військовозобов’язаних та одержання неправомірної вигоди.

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