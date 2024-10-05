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У Херсоні росіяни скинули вибухівку з безпілотника на людей

Денис Молотов
Денис Молотов
У Херсоні росіяни скинули вибухівку з безпілотника на людей

У суботу, 5 жовтня, в Дніпровському районі Херсона в результаті атаки з ворожого безпілотника постраждали четверо мирних жителів. Про це повідомила Херсонська обласна державна адміністрація.

📢 «Окупанти атакували з дрона цивільних у Дніпровському районі Херсона. Постраждали троє людей. Вибухові травми та уламкові поранення отримали 55-річний чоловік, а також жінки, 65 та 70 років», – зазначили в адміністрації.

Постраждалі на момент удару перебували на відкритій місцевості. Їх оперативно госпіталізували до лікарні для надання необхідної медичної допомоги.

Згодом стало відомо про ще одного постраждалого внаслідок скидання вибухівки з ворожого безпілотника в тому ж районі – 60-річного чоловіка, який отримав осколкове поранення плеча. Наразі він перебуває під наглядом медиків.

👉 Нагадаємо, вранці 1 жовтня, приблизно о 9:00, російські війська завдали удару по ринку в центрі Херсона, що призвело до загибелі п’яти людей та поранення ще чотирьох.

📌 Також окупанти тричі за день здійснили атаки на громадський транспорт у Херсоні.

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