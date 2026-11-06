Трамп знову назвав вибори у США «нечесними», не надавши доказів

Під час спілкування з журналістами в Білому домі Дональд Трамп заявив, що масштаби ймовірних порушень на американських виборах значно більші, ніж уявляють громадяни. Його слова та відеозапис виступу наводить Korrespondent.net.

Як приклад президент згадав Спенсера Пратта, який балотувався на посаду мера Лос-Анджелеса. За словами Трампа, він очікував, що Пратт пройде до наступного туру, однак після опрацювання додаткових бюлетенів ситуація змінилася.

Американський президент також розповів про неназвану кандидатку, яка нібито вже оплакувала свою поразку, але згодом отримала достатньо голосів для продовження боротьби. Трамп подав цю історію як свідчення нечесного підрахунку, проте не навів доказів на підтвердження своїх звинувачень.

📢 «Наші вибори настільки нечесні – ви навіть уявити собі не можете!» – заявив він.

Що відомо про вибори в Лос-Анджелесі

Спенсер Пратт брав участь у первинних виборах мера, які відбулися 2 червня 2026 року. За підсумками підрахунку до листопадового другого туру пройшли чинна міська голова Карен Басс і членкиня міської ради Нітія Раман.

Трамп уже критикував результати цих перегонів. Зокрема, у червні він закликав Пратта оскаржувати підсумки та стверджував, що вибори були сфальсифіковані. Про це тоді повідомляв FOX 11 Los Angeles. Тож нинішня заява не є його першим звинуваченням американської виборчої системи в нечесності.

Водночас опрацювання бюлетенів після дня голосування є передбаченою процедурою. Як пояснює офіс державного секретаря Каліфорнії, початкові результати залишаються попередніми. Під час подальшого підрахунку виборчі органи перевіряють і враховують решту дійсних бюлетенів, зокрема поштових. Сама зміна співвідношення голосів у цьому процесі не доводить фальсифікацій.

Нова критика пролунала після заяви Трампа від 4 листопада про готовність визнати результати проміжних виборів до Конгресу. Тоді, коментуючи втрату республіканцями більшості, він також говорив про можливість співпраці з демократами.

👉 Також нагадаємо, що Дональд Трамп заявив про підготовку масштабної угоди після зустрічі з представником кремля кирилом дмитрієвим. Про це американський президент розповів журналістам у Білому домі 5 листопада.