В Абу-Дабі завершився перший день переговорів України, США та росії

У вівторок, 10 листопада, в Абу-Дабі завершився перший день тристоронніх переговорів між делегаціями України, США та росії. Про це пресслужба Служби зовнішньої розвідки України повідомила в коментарі «Українській правді».

📢 «На сьогодні переговори завершилися. Вони відновляться завтра вранці», – зазначили у СЗР.

Таким чином, наступна зустріч запланована на ранок середи, 11 листопада.

За словами співрозмовника УП, під час першого дня сторони обговорювали гарантії безпеки, вимоги росії та питання післявоєнного майбутнього. Детального офіційного звіту про результати цих обговорень наразі не оприлюднили.

Що відомо про можливий обмін полоненими

Джерело “Радіо Свобода”, близьке до української переговорної групи, повідомило, що в Абу-Дабі вдалося досягти домовленості про масштабний обмін полоненими найближчим часом.

Водночас кількість людей, яких можуть повернути, дату та інші умови можливого обміну не розкривають. Офіційно сторони такої домовленості поки не підтвердили.

Тристороння зустріч розпочалася близько 11:00 і тривала орієнтовно чотири години.

Перед нею українська делегація провела координаційні консультації з представниками Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, НАТО та Єврокомісії. До зустрічі також долучилися спецпредставники президента США Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Ці контакти передували переходу до переговорів безпосередньо у форматі Україна – США – росія.