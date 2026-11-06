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Підприємцям Луганщини пояснили, як захищати свої права без суду

Представники бізнесу Луганської області обговорили з Радою бізнес-омбудсмена порядок подання скарг на дії державних органів, податкові спори та проблеми оренди державного й комунального майна.

Денис Молотов
Денис Молотов
Підприємцям Луганщини пояснили, як захищати свої права без суду
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 06.11.2026

Заступник голови Луганської облдержадміністрації Олексій Смирнов провів онлайн-зустріч із підприємцями регіону. Головною темою став позасудовий захист бізнесу у відносинах із державними органами. Про захід повідомила Луганська ОДА.

Учасникам розповіли, як діяти у випадку неправомірних рішень або вчинків посадовців та яку допомогу в таких ситуаціях може надати Рада бізнес-омбудсмена.

📢 «Під час заходу підприємців ознайомили із дієвими інструментами позасудового захисту від Ради бізнес-омбудсмена України, яка має значний досвід у цій сфері», – зазначив Олексій Смирнов.

За його словами, підприємці отримали алгоритм дій для захисту своїх прав і роз’яснення щодо можливостей врегулювання спорів без тривалих судових процесів.

Бізнес-омбудсменка Анка Фельдгузен представила основні завдання Ради та результати її роботи. Вона закликала релоковані підприємства Луганщини звертатися по консультації та підтримку, якщо виникають проблеми у взаємодії з державними органами.

Податкові спори, оренда та участь у відновленні

Старша інспекторка Ради Катерина Колос пояснила, як подати скаргу та як відбувається її розгляд. Вона також розповіла про найпоширеніші причини звернень бізнесу й підготовку рекомендацій для державних органів.

Окремо учасники розглянули практичні приклади врегулювання спорів підприємців із територіальними органами Державної податкової служби України.

Старший менеджер з питань відновлення Дмитро Полянський представив можливості підтримки приватного сектору в проєктах відбудови України. Йшлося також про допомогу бізнесу в подоланні наслідків війни.

Під час обговорення підприємці поставили запитання щодо оподаткування, оренди приміщень і земельних ділянок державної та комунальної власності. Представники Ради надали роз’яснення з порушених питань.

Подати звернення можна через офіційний сайт Ради бізнес-омбудсмена. Там розміщені форма скарги та критерії її прийнятності. У зверненні потрібно описати проблему, зазначити відповідний державний орган або посадовця та пояснити, яких заходів підприємець уже вживав для її вирішення.

👉 Також нагадаємо, що заклади освіти Луганської області можуть долучитися до Всеукраїнських шкільних та студентських ліг «Пліч-о-пліч». Зареєструвати команди потрібно до 15 листопада 2026 року, а подати списки гравців – до 30 листопада.

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