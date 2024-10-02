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На Херсонщині росіяни здійснили атаку на маршрутку з дрона

Денис Молотов
Денис Молотов
На Херсонщині росіяни здійснили атаку на маршрутку з дрона

Російські війська здійснили атаку на маршрутний автобус у селищі Антонівка, Херсонської області, використовуючи безпілотний літальний апарат (БпЛА). Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у середу, 2 жовтня.

За його словами, внаслідок скидання вибухового пристрою з дрона, тяжкі поранення отримала 69-річна жінка.

📢 «На жаль, потерпіла померла у “швидкій”. Мої співчуття рідним та близьким», — додав Прокудін.

📌 Раніше, у Сумській області, російські війська також здійснили атаку FPV-дроном на рейсовий автобус у Миропіллі, де були поранені цивільні.

📌 Крім того, на Херсонщині, окупанти атакували автомобіль швидкої допомоги з безпілотника, внаслідок чого постраждали фельдшер та водій.

📌 У неділю російські війська знову скинули вибухівку з дрона на громадський транспорт у передмісті Херсона.

👉 Також нагадаємо, що в результаті чергового авіаційного удару російських військ по Сумщині загинула жінка, а кілька людей отримали поранення.

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