Неділя, 4 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

У Харкові зросла кількість загиблих після ракетного удару рф

Денис Молотов
У Харкові зросла кількість загиблих після ракетного удару рф
Фото: наслідки російського ракетного удару по центру Харкова.

У Харкові до пʼяти зросла кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Харкову, який російські війська завдали 2 січня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram у неділю, 4 січня.

📢 «На місці пʼятничних вибухів знайдено ще один фрагмент тіла. Таким чином, кількість загиблих від пʼятничних вибухів зросла до пʼяти», — зазначив Терехов.

☝️ У Національній поліції повідомили, що на місці російської атаки продовжуються активні роботи з розбору завалів. Станом на цей час відомо про 32 постраждалих, пошукові заходи тривають, остаточні дані можуть бути уточнені.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), з території ураження вже вивезено понад 4590 тонн бетонних і металевих конструкцій, рятувальники працюють у посиленому режимі.

👉 Нагадаємо, 2 січня російські війська завдали удару двома ракетами «Іскандер» по житловому сектору Харкова. Внаслідок атаки було зруйновано торговельно-офісну будівлю та частину прилеглого підʼїзду чотириповерхового багатоквартирного будинку. Раніше під завалами рятувальники виявили тіла жінки та дитини.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Масштабні відключення світла після чергових ударів рф

ВАЖЛИВО

Лукашенко погрожує Україні через «атаку» на резиденцію путіна

ВАЖЛИВО

Зеленський пояснив масштабні кадрові зміни

ВАЖЛИВО

Зеленський анонсував чергову зустріч з Трампом уже в січні

ВАЖЛИВО

США керуватимуть Венесуелою до передачі влади — Трамп

ВАЖЛИВО

У москві госпіталізували кадирова: повільно здихає – ЗМІ

ПОДІЇ

Україна запровадила нові санкції проти ВПК росії

ВАЖЛИВО

Індійський гігант Reliance відновив закупівлі російської нафти Urals — ЗМІ

ЕКОНОМІКА

росія атакувала цивільні судна в Чорному морі — ВМС України

ВАЖЛИВО

путін наказав продовжувати війну проти України

ВАЖЛИВО

росія не міняє намірів занурити Україну в “блекаути”: Сирський анонсував посилення протидії “шахедам”

ПОДІЇ

В Україні на бойове чергування заступили ще два комплекси ППО Patriot

ВАЖЛИВО

Зеленський запропонував Михайлу Федорову очолити Мініоборони

ВЛАДА

На фронті від початку доби – 104 боєзіткнення: найінтенсивніші бої на Харківщині та Донеччині

ПОДІЇ

Через атаки рф є перебої зі світлом у 5 областях, через негоду – у двох, графіки тривають – енергетики

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ