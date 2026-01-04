У Харкові зросла кількість загиблих після ракетного удару рф

У Харкові до пʼяти зросла кількість загиблих унаслідок ракетного удару по Харкову, який російські війська завдали 2 січня. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у Telegram у неділю, 4 січня.

📢 «На місці пʼятничних вибухів знайдено ще один фрагмент тіла. Таким чином, кількість загиблих від пʼятничних вибухів зросла до пʼяти», — зазначив Терехов.

☝️ У Національній поліції повідомили, що на місці російської атаки продовжуються активні роботи з розбору завалів. Станом на цей час відомо про 32 постраждалих, пошукові заходи тривають, остаточні дані можуть бути уточнені.

За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), з території ураження вже вивезено понад 4590 тонн бетонних і металевих конструкцій, рятувальники працюють у посиленому режимі.

👉 Нагадаємо, 2 січня російські війська завдали удару двома ракетами «Іскандер» по житловому сектору Харкова. Внаслідок атаки було зруйновано торговельно-офісну будівлю та частину прилеглого підʼїзду чотириповерхового багатоквартирного будинку. Раніше під завалами рятувальники виявили тіла жінки та дитини.