У Харкові зафіксовано влучання дронів у багатоповерхівку

Денис Молотов
Фото: міський голова Харкова Ігор Терехов / Telegram / 06.04.2026

Чергова російська атака на Харків відбулася вдень 6 квітня. Окупаційні російські війська застосували ударні безпілотники, внаслідок чого зафіксовано влучання у житлову забудову та є постраждалі. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

📢 «Влучання ворожого дрону сталося біля зупинки громадського транспорту — поранений водій міського маршруту та пошкоджено мікроавтобус, за кермом якого він і перебував», — зазначив він.

☝️ Влучання у житловий будинок

Згодом Ігор Терехов повідомив про ще один удар — безпілотник влучив в останній поверх багатоквартирного будинку.

📢 «Без пожежі. У дворі — побиті авто. Інформація щодо постраждалих наразі уточнюється», — уточнив мер.

Також він закликав мешканців під час повітряних тривог перебувати в укриттях або якомога далі від вікон і не фіксувати атаки на відео.

🚑 Кількість постраждалих

Загалом унаслідок обстрілів постраждали п’ятеро людей. У Київському районі Харкова, за даними голови Харківська ОВА Олега Синєгубова, троє людей зазнали травм.

📢 «У Київському районі — троє постраждалих. Зокрема, внаслідок ворожого удару жінки 56 і 61 років зазнали гострої реакції на стрес. Щодо третього постраждалого дані уточнюємо. Медики надають усім необхідну допомогу», — повідомив він.

Ще одна постраждала — 34-річна жінка — також отримала допомогу медиків через гостру реакцію на стрес.

🏫 Удари по інфраструктурі

За попередніми даними, один із безпілотників влучив у навчальний заклад. Крім того, зафіксовано щонайменше три влучання БпЛА у Київському районі міста.

📢 «Три влучання ворожих БпЛА зафіксували в Київському районі Харкова. Наразі інформація щодо постраждалих не надходила. Екстрені служби перевіряють місця обстрілів», — зазначили в Харківській ОВА щодо одного з епізодів.

⚠️ Нагадаємо

Раніше, 5 квітня, російські війська вже атакували Харків дронами — тоді було пошкоджено шість багатоквартирних будинків, постраждали люди.

