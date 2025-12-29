У керівника Закарпатського ТЦК тривають обшуки

Служба безпеки України (СБУ) проводить обшуки у керівника Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП) Андрія Савчука. Про це з посиланням на власні поінформовані джерела повідомив український журналіст Віталій Глагола.

📢 За його словами, обшуки у Савчука тривають, однак деталей щодо слідчих дій на цей момент небагато. «Більше інформації трошки згодом», — зазначив журналіст.

Згодом Служба безпеки України у коментарі виданню РБК-Україна офіційно підтвердила, що спільно з Національною поліцією проводить санкціоновані обшуки у керівництва та співробітників Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

☝️ У СБУ наголосили, що всі слідчі дії відбуваються з суворим дотриманням вимог законодавства в межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України (стаття 146 Кримінального кодексу України).

Віталій Глагола також повідомив, що, за інформацією його джерел, під час обшуку за місцем проживання керівника Закарпатського обласного ТЦК та СП, полковника Андрія Савчука, правоохоронці виявили близько 100 тисяч доларів США готівкою.

📌 За попередніми даними, ці кошти не були задекларовані. Наразі триває фіксація вилученого та перевірка походження грошей у межах слідчих дій. Офіційних коментарів правоохоронних органів щодо знайдених коштів станом на цей момент не оприлюднено.

Журналіст зазначив, що продовжує з’ясовувати обставини справи та очікує на додаткову інформацію.

