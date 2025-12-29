Понеділок, 29 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВОКРИМІНАЛ

У керівника Закарпатського ТЦК тривають обшуки

Денис Молотов
У керівника Закарпатського ТЦК тривають обшуки
Фото: Керівник Закарпатського ОТЦК та СП Андрій Савчук

Служба безпеки України (СБУ) проводить обшуки у керівника Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП) Андрія Савчука. Про це з посиланням на власні поінформовані джерела повідомив український журналіст Віталій Глагола.

📢 За його словами, обшуки у Савчука тривають, однак деталей щодо слідчих дій на цей момент небагато. «Більше інформації трошки згодом», — зазначив журналіст.

Згодом Служба безпеки України у коментарі виданню РБК-Україна офіційно підтвердила, що спільно з Національною поліцією проводить санкціоновані обшуки у керівництва та співробітників Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

☝️ У СБУ наголосили, що всі слідчі дії відбуваються з суворим дотриманням вимог законодавства в межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України (стаття 146 Кримінального кодексу України).

У керівника Закарпатського ТЦК тривають обшуки
Ілюстративне фото з відкритих джерел: Віталій Глагола (official) / t.me/VGlagola

Віталій Глагола також повідомив, що, за інформацією його джерел, під час обшуку за місцем проживання керівника Закарпатського обласного ТЦК та СП, полковника Андрія Савчука, правоохоронці виявили близько 100 тисяч доларів США готівкою.

📌 За попередніми даними, ці кошти не були задекларовані. Наразі триває фіксація вилученого та перевірка походження грошей у межах слідчих дій. Офіційних коментарів правоохоронних органів щодо знайдених коштів станом на цей момент не оприлюднено.

Журналіст зазначив, що продовжує з’ясовувати обставини справи та очікує на додаткову інформацію.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одесі в приміщенні Київського районного ТЦК та СП чоловік порізав собі вени.

👉 В Одеській області на території Білгород-Дністровського районного ТЦК та СП 25 грудня помер чоловік.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті зафіксовано 112 бойових зіткнень 26 грудня, ворог б’є по прикордонню Сумщини і Чернігівщини – Генштаб

ВІЙНА

На Покровському напрямку ворог атакував 28 разів, загалом на фронті 89 боїв – Генштаб

ВІЙНА

росія скоїла 870 злочинів проти журналістів та медіа в Україні – ІМІ

ПОДІЇ

Роботу об’єктів Укрнафти призупинено через масовану атаку рф

ВАЖЛИВО

У Чернігові росіяни знову атакували енергетику: у десятків тисяч споживачів зникло світло

ПОДІЇ

Google забирає та вивозить свої сервери з росії

ТЕХНОЛОГІЇ

Удар КАБами по Слов’янську: є загиблий та поранені

ВІЙНА

121 бій за добу, до половини – на трьох напрямках: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Зеленський прибув до Маямі для переговорів із Трампом

ВАЖЛИВО

Трамп обговорив із путіним усі пункти мирного плану — Зеленський

ПОЛІТИКА

У Таїланді вперше за 30 років зафіксували плоскоголову кішку

ПОДІЇ

На Одещині в ТЦК помер чоловік

СУСПІЛЬСТВО

Дрон рф влучив в енергооб’єкт у Чернігові: частина міста без світла

ВІЙНА

Орбан заявив, що Європу може охопити війна у 2026 році

ПОЛІТИКА

російські війська завдали 38 авіаударів та здійснили 2539 обстрілів позицій ЗСУ – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ