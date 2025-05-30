П’ятниця, 30 Травня, 2025
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У Кам’янці-Подільському люди виступили проти ТЦК

Денис Молотов
Денис Молотов
У Кам’янці-Подільському люди виступили проти ТЦК

У Кам’янці-Подільському, що на Хмельниччині, група з близько сотні рішуче налаштованих громадян протидіяла співробітникам ТЦК та СП. Зазначено, що співробітники відомства перебували на службовому авто Територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У Кам’янці-Подільському люди виступили проти ТЦК📢 «Громадяни заблокували транспортний засіб мобільної групи оповіщення одного з територіальних центрів. Крім того, порізали шини автомобіля»,повідомили в Хмельницькому обласному ТЦК та СП.

На місце події оперативно прибули представники поліції та військової служби правопорядку (ВСП).

☝️ У Хмельницькому обласному ТЦК та СП наголосили, що подібні дії, вчинені під час дії воєнного стану, можуть розглядатися як тяжкі злочини.

📢 «В умовах воєнного стану подібні напади можуть бути кваліфіковані як державна зрада або інші серйозні злочини проти національної безпеки України», — підкреслили у відомстві.

Також в ТЦК нагадали, що хуліганство, пошкодження службового майна, опір представникам правоохоронних органів і військовослужбовцям, а також перешкоджання виконанню службових обов’язків тягнуть за собою кримінальну відповідальність.

📹 В мережі ширяться відео інциденту:

📢 «ТЦК побили молодого хлопця, притиснули ще одну жінку машиною, а одну старшу жінку, яка стояла попереду — переїхали», – коментує авторка відео.

У Кам’янці-Подільському люди виступили проти ТЦК

📢 «Вчора, 29 травня, у місті Кам’янець-Подільський група цивільних громадян здійснила дії, що можуть кваліфікуватися, як перешкоджання законній діяльності представників ТЦК та СП. В ході інциденту травмування отримали військовослужбовці Збройних Сил України та цивільні особи, пошкоджено службовий транспортний засіб», – прокоментували інцидент у Військовій службі правопорядку Збройних Сил України.

🔻 Нагадаємо про інші випадки громадянської протидії ТЦК:

⚠️ Раніше у Харківській області постраждав військовослужбовець ТЦК після вибуху невідомого предмета, знайденого біля його авто.

⚠️ Також у Черкасах було затримано трьох чоловіків та одну жінку, причетних до нападу на працівників ТЦК. Усім загрожує до 5 років ув’язнення.

⚠️ Ще один інцидент трапився в Кременчуці: семеро чоловіків застосували перцевий балончик та травматичну зброю проти військових з райцентру комплектування. Вони також пошкодили автомобіль.

⚠️ Правоохоронці Черкас розпочали кримінальне провадження після того, як розлючений натовп чинив опір діям співробітників ТЦК та СП.

⚠️ У місті Прилуки Чернігівської області стався напад на військовослужбовця у приміщенні ТЦК та СП.

⚠️ На Львівщині група радикально налаштованих чоловіків напала на військовослужбовця ТЦК, який виконував завдання з оповіщення громадян про військовий обов’язок. Інцидент трапився пізно ввечері 21 травня у місті Новий Розділ.

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