П’ятниця, 30 Травня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Працівника ТЦК важко поранено внаслідок вибуху

Денис Молотов
Денис Молотов
Працівника ТЦК важко поранено внаслідок вибуху

У четвер, 29 травня, в Харківській області військовослужбовець територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зазнав серйозного поранення внаслідок вибуху невідомого предмета, який він виявив біля свого автомобіля. Про це повідомив Харківський обласний ТЦК та СП.

📢 «Травмованому надано екстрену медичну допомогу, лікарі були змушені ампутувати йому кисть руки. Його життю нічого не загрожує, він перебуває під наглядом медиків», — йдеться у заяві.

За наявною інформацією, постраждалий військовий раніше проходив службу в бойовій бригаді, але після отриманого поранення був переведений до підрозділу ТЦК та СП за станом здоров’я.

🔎 За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії, спрямовані на з’ясування обставин вибуху та походження предмета, що його спричинив.

📌 Нагадаємо:

⚠️ Останнім часом у різних регіонах України фіксуються випадки нападів на представників ТЦК та СП:

  • У Черкасах правоохоронці затримали трьох чоловіків і жінку, які підозрюються в нападі на військових. Усім загрожує до п’яти років ув’язнення.
  • У Кременчуці група з семи чоловіків напала на двох військових ТЦК із застосуванням перцевого балончика і травматичної зброї, пошкодивши автомобіль групи оповіщення.
  • У місті Прилуки Чернігівської області стався напад на військовослужбовця у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
  • На Львівщині група радикально налаштованих чоловіків напала на військовослужбовця ТЦК, який виконував завдання з оповіщення громадян про військовий обов’язок.

Правоохоронні органи просять громадян утримуватися від агресивних дій щодо представників ТЦК. Також просять пам’ятати про відповідальність за перешкоджання виконанню ними службових обов’язків.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

На фронті відбулось 119 бойових зіткнень: ворог застосував 1113 дронів та здійснив 4236 обстрілів

ПОДІЇ

Україна скликає засідання Ради Безпеки ООН через масовані атаки рф

ВАЖЛИВО

Китай на користь рф зменшив експорт дронів Mavic до України та ЄС

ТЕХНОЛОГІЇ

росія цього місяця просувається найшвидшими темпами з листопада 2024 року – NYT

ПОДІЇ

У Дніпрі затримано військового ТЦК за підозрою в отриманні хабаря

КРИМІНАЛ

У Раді обговорюють можливість виїзду за кордон чоловікам до 24 років

ВЛАДА

У Києві аварійний балкон не витримав американця

ПОДІЇ

Солдати будували котеджі для матері та тещі підполковника

КРИМІНАЛ

На базу “Оленья” перегнали 40 Ту-22М3 та 20% від наявних у рф літаків Ту-95МС – ЗМІ

ПОДІЇ

Рубіо закликав рф до добросовісного діалогу з Україною — Держдеп

ПОЛІТИКА
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип