Працівника ТЦК важко поранено внаслідок вибуху

У четвер, 29 травня, в Харківській області військовослужбовець територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) зазнав серйозного поранення внаслідок вибуху невідомого предмета, який він виявив біля свого автомобіля. Про це повідомив Харківський обласний ТЦК та СП.

📢 «Травмованому надано екстрену медичну допомогу, лікарі були змушені ампутувати йому кисть руки. Його життю нічого не загрожує, він перебуває під наглядом медиків», — йдеться у заяві.

За наявною інформацією, постраждалий військовий раніше проходив службу в бойовій бригаді, але після отриманого поранення був переведений до підрозділу ТЦК та СП за станом здоров’я.

🔎 За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії, спрямовані на з’ясування обставин вибуху та походження предмета, що його спричинив.

📌 Нагадаємо:

⚠️ Останнім часом у різних регіонах України фіксуються випадки нападів на представників ТЦК та СП:

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стався напад на військовослужбовця у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). На Львівщині група радикально налаштованих чоловіків напала на військовослужбовця ТЦК, який виконував завдання з оповіщення громадян про військовий обов’язок.

Правоохоронні органи просять громадян утримуватися від агресивних дій щодо представників ТЦК. Також просять пам’ятати про відповідальність за перешкоджання виконанню ними службових обов’язків.