У Черкасах натовп людей чинив опір діям співробітників ТЦК

Правоохоронці Черкас розпочали кримінальне провадження після того, як розлючений натовп чинив опір діям співробітників територіального центру комплектування (ТЦК та СП). Про це повідомила поліція Черкаської області.

Інцидент стався на вулиці Різдвяній, де військовослужбовці ТЦК та СП намагались здійснювати перевірку військово-облікових даних в межах мобілізаційних заходів.

📹 У соціальних мережах раніше з’явилось відео, на якому зафіксовано, як натовп розлючених людей відчайдушно вдається до обмеженої фізичної агресії щодо представників ТЦК.

📢 «Чоловіки спровокували конфлікт під час перевірки документів, після чого вчинили хуліганські дії щодо військовослужбовців», — підтверджують у поліції.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до інциденту, та проводять слідчі дії і оперативні заходи.

⚖️ За цим фактом Черкаське районне управління поліції відкрило кримінальне провадження за ч. 3 ст. 296 КК України (Хуліганство). Ця стаття передбачає покарання за групове грубе порушення громадського порядку.

📌 Водночас поліція нагадує, що раніше на Чернігівщині затримали чоловіка, який погрожував ножем співробітникам ТЦК. Згідно з офіційною інформацією, 25 травня до Прилуцького ТЦК та СП був доставлений чоловік для перевірки документів. У приміщенні він раптово напав на військовослужбовця з ножем і завдав йому тілесних ушкоджень, зокрема ножове поранення передпліччя.

☝️ Також нагадаємо, що на Львівщині група радикально налаштованих чоловіків напала на військовослужбовця ТЦК, який виконував завдання з оповіщення громадян про військовий обов’язок. Інцидент трапився пізно ввечері 21 травня у місті Новий Розділ.