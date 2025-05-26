Понеділок, 26 Травня, 2025
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У Прилуках чоловік з ножем напав на військового ТЦК

Денис Молотов
Денис Молотов
У Прилуках чоловік з ножем напав на військового у ТЦК

У місті Прилуки Чернігівської області стався напад на військовослужбовця у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Про інцидент повідомило регіональне управління Нацполіції в понеділок, 26 травня.

Згідно з офіційною інформацією, 25 травня до Прилуцького ТЦК та СП був доставлений чоловік для перевірки документів. У приміщенні він раптово напав на військовослужбовця з ножем і завдав йому тілесних ушкоджень, зокрема ножове поранення передпліччя.

🚑 Пораненого військового госпіталізували, наразі медики надають йому необхідну допомогу. Нападника затримали на місці, його помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України – умисне нанесення побоїв або тілесних ушкоджень середньої тяжкості службовій особі.

Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі строком від трьох до п’яти років.

📌 Інцидент у Прилуках став черговим випадком нападів на військових у ТЦК, які фіксують останніми днями в різних регіонах України:

▪️ У Кременчуці семеро чоловіків напали на двох військовослужбовців районного ТЦК – вони застосували перцевий балончик і травматичний пістолет, а також пошкодили службовий автомобіль.

▪️ У Черкасах двоє чоловіків побили «кіборга», який проходить службу в місцевому ТЦК. Нападники намагалися втекти з місця події, але були встановлені та затримані правоохоронцями.

▪️ На Львівщині група радикально налаштованих чоловіків напала на військовослужбовця ТЦК, який виконував завдання з оповіщення громадян про військовий обов’язок.

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