Іран може мати до 2500 ракет попри удари США та Ізраїлю – ЗМІ

Іран зберігає значний запас ракет, який може використати для ударів по американських військових об’єктах та інфраструктурі союзників США в разі відновлення бойових дій. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на оцінки американської розвідки.

За даними видання, Тегеран може мати від 1500 до 2500 ракет. Так виглядає оцінка наявного арсеналу, а не підтверджена кількість ракет, виготовлених після останніх бойових дій.

Ці дані суперечать публічним заявам адміністрації президента Дональда Трампа про майже повне знищення військового потенціалу Ірану. Водночас сама розвідувальна оцінка має низький рівень упевненості. Незрозуміло, яка частина ракет готова до застосування, а яка залишається на зберіганні, уточнює Iran International, переказуючи матеріал WSJ.

Попри пошкодження військових підприємств унаслідок американських та ізраїльських ударів, Іран продовжує поповнювати запаси. Виробництво відбувається повільніше, ніж до війни, однак для складання ракет використовують раніше накопичені компоненти. Крім того, країна зберігає значну кількість безпілотників і ракет малої дальності.

Як Іран відновлює ракетні запаси

Колишня заступниця помічника міністра оборони США з питань Близького Сходу Симона Лідін вважає, що навіть нижня межа оцінки – 1500 ракет – означає відновлення понад половини довоєнного арсеналу.

За її словами, між 12-денною війною в червні 2025 року та початком нового конфлікту в лютому 2026-го Тегеран уже встиг фактично повністю відновити свої ракетні запаси.

Водночас колишній аналітик ЦРУ Джим Лемсон, який спеціалізувався на іранських збройних силах, застерігає від надмірної точності таких підрахунків. Іран приховує відповідну інформацію, залучає до виробництва різні підприємства та може збирати ракети з готових деталей, що зберігаються в підземних сховищах.

Раніше Bloomberg, посилаючись на західну військову розвідку, повідомляв, що Іран здатний виготовляти близько 50 балістичних ракет щомісяця. Це приблизно половина його довоєнних виробничих потужностей.

На тлі цих оцінок Тегеран продовжує погрожувати Вашингтону. Секретар Вищої ради національної безпеки Ірану Мохсен Резаї заявив про готовність атакувати американські бази в Європі, якщо США використовуватимуть їх для вильотів авіації на удари по Ірану, повідомляє The Telegraph.

Міністр закордонних справ Аббас Арагчі також погрожував масштабною військовою відповіддю в разі відмови США від запропонованого Тегераном плану припинення війни.

👉 Також нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати більше не потребують домовленостей із Тегераном. Про це президент США написав 12 листопада у своїй соцмережі Truth Social.