Ногами по голові били службовця ТЦК на Львівщині

На Львівщині група радикально налаштованих чоловіків напала на військовослужбовця ТЦК, який виконував завдання з оповіщення громадян про військовий обов’язок. Інцидент трапився пізно ввечері 21 травня у місті Новий Розділ. Про подію повідомила пресслужба Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

📌 Близько 23:00 старший солдат Нестор Дидик, залучений до оповіщення військовозобов’язаних, перебував на проспекті Шевченка. Один із цивільних чоловіків, якого попросили показати військово-облікові документи, відреагував образливо. Після цього на місце інциденту підбігли ще близько восьми чоловіків та жорстоко побили військового.

📢 «Його повалили на землю і били ногами по голові. Зупинило нападників лише втручання військовослужбовців. Нестора госпіталізувала карета швидкої. На цей момент старший солдат перебуває у лікарні, відомо про гематоми на обличчі та перелом ребер. Остаточний діагноз лікарями наразі встановлюється», – зазначили в ТЦК.

📌 Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 122 КК України – «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження».

💢 За даними ТЦК, Нестор Дидик добровільно вступив до війська у лютому 2022 року. У складі 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони він воював на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Через стан здоров’я був переведений до служби в ТЦК та СП.

❗ Цей випадок стався на тлі суспільної напруги щодо роботи ТЦК. 21 травня у Харкові працівнику центру повідомили про підозру у хуліганстві після удару громадянина під час перевірки документів. А 18 травня у Харкові 39-річний чоловік вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна районного ТЦК.