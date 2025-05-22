Четвер, 22 Травня, 2025
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Ногами по голові били службовця ТЦК на Львівщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Ногами по голові били службовця ТЦК на Львівщині

На Львівщині група радикально налаштованих чоловіків напала на військовослужбовця ТЦК, який виконував завдання з оповіщення громадян про військовий обов’язок. Інцидент трапився пізно ввечері 21 травня у місті Новий Розділ. Про подію повідомила пресслужба Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

📌 Близько 23:00 старший солдат Нестор Дидик, залучений до оповіщення військовозобов’язаних, перебував на проспекті Шевченка. Один із цивільних чоловіків, якого попросили показати військово-облікові документи, відреагував образливо. Після цього на місце інциденту підбігли ще близько восьми чоловіків та жорстоко побили військового.

📢 «Його повалили на землю і били ногами по голові. Зупинило нападників лише втручання військовослужбовців. Нестора госпіталізувала карета швидкої. На цей момент старший солдат перебуває у лікарні, відомо про гематоми на обличчі та перелом ребер. Остаточний діагноз лікарями наразі встановлюється», – зазначили в ТЦК.

📌 Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 122 КК України – «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження».

💢 За даними ТЦК, Нестор Дидик добровільно вступив до війська у лютому 2022 року. У складі 103-ї окремої бригади Сил територіальної оборони він воював на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Через стан здоров’я був переведений до служби в ТЦК та СП.

❗ Цей випадок стався на тлі суспільної напруги щодо роботи ТЦК. 21 травня у Харкові працівнику центру повідомили про підозру у хуліганстві після удару громадянина під час перевірки документів. А 18 травня у Харкові 39-річний чоловік вчинив самогубство, вистрибнувши з вікна районного ТЦК.

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