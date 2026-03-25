У Європі викрили можливу агентурну мережу рф

Денис Молотов
У Європі викрили можливу агентурну мережу рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У Німеччині затримали громадянина України та громадянку Румунії за підозрою у шпигунстві на користь російської федерації. Про це повідомляють прокуратура Німеччини та журнал Spiegel від 24 березня.

Затриманими виявилися 43-річний Сергій Н., уродженець Харкова, якого затримали в Іспанії, та 45-річна Алла С., затримана безпосередньо в Німеччині.

☝️ За даними слідства, чоловік із грудня 2025 року стежив за німецьким підприємцем, пов’язаним із постачанням дронів-камікадзе та комплектуючих для БпЛА до України. Він збирав інформацію про діяльність компанії через інтернет та фіксував на відео робоче місце об’єкта.

Після виїзду до Іспанії його діяльність, за версією слідства, продовжила Алла С. У березні 2026 року вона відвідала місце проживання підприємця та приховано фотографувала будинок.

За інформацією прокуратури, зібрані дані могли бути використані для підготовки подальших дій проти цілі. Серед можливих сценаріїв розглядалися напад або вбивство.

25 березня суд у Німеччині має обрати запобіжний захід для Алли С.. Розгляд справи Сергія Н. відбудеться після його екстрадиції з Іспанії.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки України викрила діяльність іноземного розвідника у Закарпатській області. За даними слідства, він намагався завербувати українських військових.

📌 Також читайте: Угорщина припиняє експорт природного газу до України до відновлення транспортування нафти трубопроводом «Дружба».

