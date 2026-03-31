У Флориді аеропорт Палм-Біч назвуть на честь Трампа

У штаті Флорида ухвалили рішення перейменувати Міжнародний аеропорт Палм-Біч на честь чинного президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.

📢 «Губернатор Флориди від Республіканської партії Рон Десантіс у понеділок підписав закон про перейменування Міжнародного аеропорту Палм-Біч на честь Дональда Трампа», – йдеться у повідомленні.

Ініціатива щодо перейменування з’явилася після того, як минулого року Флорида схвалила план передати ділянку в центрі Маямі для будівництва президентської бібліотеки Трампа.

Дональд Трамп переїхав до Флориди у 2019 році. До цього він мешкав у хмарочосі Trump Tower, після чого оселився у власній резиденції Мар-а-Лаго.

Член Палати представників Браян Маст раніше вже подав законопроєкт про зміну міжнародного трилітерного коду аеропорту з PBI на DJT — за ініціалами Дональда Трампа.

