Вівторок, 23 Грудня, 2025
У Фінляндії збільшили вік перебування у військовому резерві

Денис Молотов
У Фінляндії збільшили вік перебування у військовому резерві
Фото з відкритих джерел: армія Фінляндії.

Президент Фінляндії Александр Стубб підписав закон, яким підвищується граничний вік перебування громадян у військовому резерві Фінляндії до 65 років. Про це повідомило Міністерство оборони країни.

Згідно з новими нормами, призовники незалежно від військового звання залишатимуться у резерві до кінця календарного року, в якому їм виповнюється 65 років. Таким чином, для рядового складу строк перебування у резерві збільшується одразу на 15 років, а для молодшого офіцерського та офіцерського складу — на п’ять років.

☝️ Водночас офіцери у званні полковника, комодора або вище не мають верхньої вікової межі служби. Вони залишатимуться у військовому резерві Фінляндії доти, доки визнаються придатними до виконання обов’язків.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен зазначив, що ухвалення закону дозволить суттєво наростити чисельність резерву. За його словами, протягом п’ятирічного перехідного періоду кількість резервістів збільшиться приблизно на 125 тисяч осіб, а вже до 2031 року загальна чисельність резерву сягне близько одного мільйона.

📢 Закон набуде чинності з 1 січня 2026 року. Вікова межа у 65 років застосовуватиметься лише до тих громадян, які підлягатимуть військовій службі на момент введення закону в дію.

☝️ Нагадаємо, раніше Фінляндія також запропонувала НАТО розмістити на своїй території нову військову базу, зокрема для розміщення великих розвідувальних безпілотників Альянсу. Це рішення розглядається як частина ширшого посилення обороноздатності країни.

👉 Також повідомлялось, що Фінляндія приєднується до «морської коаліції» під керівництвом Великої Британії та Норвегії. Її метою є підтримка розвитку військово-морських сил України.

e-mail: admin@irtafax.com

