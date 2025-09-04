У Дніпрі відкрили новий «Кабінет турботи про ветерана» – Луганська ОВА

Четвер, 4 Вересня, 2025
На базі Луганської обласної клінічної лікарні у місті Дніпро (вул. Воскресенська, 25) запрацював «Кабінет турботи про ветерана». Про відкриття повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у четвер, 4 вересня.

📢 «Це вже третій простір турботи для ветеранів та ветеранок з Луганщини. За підтримки Луганської обласної організації Товариства Червоного Хреста України такі кабінети облаштовані при Луганській обласній дитячій клінічної лікарні у м. Лубни на Полтавщині та при Луганському обласному клінічному онкологічному диспансері у м. Сарни на Рівненщині. Сприяти ветеранам війни, демобілізованим особам та членам їхніх сімей у реалізації їхніх можливостей, прав, соціальних гарантій на шляху переходу від військової служби до цивільного життя – сьогодні завдання номер один для влади», – повідомила заступниця голови облдержадміністрації Катерина Безгинська.

Разом із керівником Східного міжрегіонального офісу Товариства Червоного Хреста України Євгеном Полярушем вона оглянула новостворений простір та поспілкувалася з фахівцями. Саме ці спеціалісти працюватимуть із ветеранами війни та демобілізованими військовослужбовцями, допомагаючи їм адаптуватися до цивільного життя.

Усі нові кабінети, за інформацією Луганської ОВА, облаштовані відповідно до сучасних вимог:

  • ✅ відремонтовані з урахуванням інклюзивного доступу;
  • ✅ обладнані необхідною технікою;
  • ✅ підключені до мережі Інтернет.

Катерина Безгинська також наголосила, що Сіверськодонецька міська багатопрофільна лікарня (м. Українка, Київська область) бере участь у спільному пілотному проєкті Міністерства у справах ветеранів України, Міністерства охорони здоров’я та благодійного фонду «Повернись живим». У рамках цього проєкту створюються подібні кабінети підтримки ветеранів.

Окремо зазначено, що посада фахівця із супроводу ветеранів уже введена у семи медичних закладах Луганської області. Наразі триває добір кадрів, а в Сіверськодонецькому Консультативно-діагностичному центрі такий спеціаліст уже працює.

🤝 Виступаючи від імені голови Луганської ОВА, Катерина Безгинська подякувала Генеральному директору Національного комітету Червоного Хреста України Максиму Доценку за постійну підтримку Луганщини. Вона також вручила Лист подяки Євгену Полярушу за активну участь у впровадженні державних програм для ветеранів та їхніх сімей.

Мережа «Кабінетів турботи про ветеранів» поступово розширюється, надаючи військовим та їхнім родинам не лише психологічну та соціальну допомогу, а й реальну підтримку на шляху інтеграції у мирне життя.

☝️ Також нагадаємо, що заступниця голови Луганської ОВА Катерина Безгинська взяла участь у засіданні обласної координаційної ради, присвяченій розвитку системи охорони психічного здоров’я в регіоні.

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.

e-mail: admin@irtafax.com

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"