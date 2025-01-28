ТЦК призначили мера Дрогобича Кучму винним у зриві мобілізації

Міського голову Дрогобича на Львівщині Тараса Кучму оштрафували на 34 тисячі гривень за зрив мобілізаційних заходів. Рішення про це ухвалив місцевий ТЦК, повідомляє Zaxid.net.

Як стало відомо, для вручення постанови мера, якому 59 років, спочатку викликали до ТЦК. Після того як він не з’явився, керівництво ТЦК звернулося до поліції із проханням про його примусовий привід. Зрештою Кучма самостійно прийшов до військкомату.

Напередодні, 27 січня, Асоціація міст України опублікувала відкрите звернення до шостого президента України з приводу тиску на органи місцевого самоврядування. У тексті згадувався і лист Дрогобицького РТЦК до поліції про примусове доправлення мера Тараса Кучми до ТЦК. Виявилося, що штрафи за невиконання мобілізаційних завдань отримали також мери Трускавця, Східниці, Борислава та Меденич. Адміністративне стягнення було накладено за невиконання мобілізаційного завдання та зрив заходів мобілізації згідно з розпорядженням начальника РВА. Сума штрафу за таке порушення складає близько 36 тисяч гривень.

Тарас Кучма не погоджується із таким рішенням ТЦК. На його думку, міські голови не мають відповідних повноважень для доставки людей до військкоматів.

📢 «Є постанова, яка нас зобов’язує проводити мобілізаційні завдання, не даючи повноважень. Яким чином голова міста може доставити людей до ТЦК на призов?» — заявив Кучма, додавши, що має намір оскаржити накладений штраф.

Нагадаємо, що 16 травня 2024 року Кабінет Міністрів України затвердив Порядок проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації в особливий період дії воєнного стану під №560. Цей документ розширив роль органів місцевого самоврядування у мобілізаційних заходах та військовому обліку. Відповідно до нього, місцева влада має забезпечувати первинний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Також організовувати заходи оповіщення та сприяти прибуттю військовозобов’язаних до пунктів збору.

📌 Тим часом 28 січня стало відомо про затримання військовослужбовця одного з районних ТЦК Одеської області. За даними поліції, він продавав чоловікам призовного віку повістки з терміном дії шість днів.