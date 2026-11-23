У Димері Вишгородського району Київщини кількість загиблих унаслідок російського удару по житловій п’ятиповерхівці зросла до 11 людей. У ніч проти понеділка рятувальники дістали з-під завалів тіла ще сімох загиблих. Пошуки доводилося призупиняти через загрозу повторних ударів російських безпілотників. Про це 23 листопада повідомив шостий президент України В.О. Зеленський.

📢 «Загалом тільки одним цим російським ударом вбито 11 людей. Мої співчуття всім рідним та близьким… Доля двох людей досі невідома. Порятунок та пошук людей доводилось переривати через загрозу повторних російських ударів і небезпеку від “шахедів», – зазначив президент.

Дрон влучив у будинок близько п’ятої ранку 22 листопада, коли мешканці ще спали. У під’їзді обвалилися перекриття від першого до п’ятого поверху. Рятувальники евакуювали дев’ятьох людей і локалізували пожежу. До пошукової операції залучили понад 130 людей. Увечері було відомо про чотирьох загиблих. Після нічних робіт загибель одинадцятьох мешканців підтвердив і голова Київської ОВА Тимур Ткаченко.

Як під завалами знайшли Давида й Валентину

Семирічний Давид провів під уламками будинку майже 14 годин. Спочатку рятувальники знайшли речі, які впізнали його рідні, а згодом дісталися до самого хлопчика. Він був при свідомості й розмовляв із ними. Уранці 23 листопада Давид залишався під наглядом лікарів. За словами президента, поруч із ним були батьки.

Уночі рятувальники знову почули з-під руїн тихий голос. Він долинав із квартири на першому поверсі, де під бетонними плитами опинилася 79-річна Валентина. Щоб дістатися до неї, довелося розібрати конструкції п’яти поверхів. Частину уламків прибирали вручну, для важких конструкцій залучили інженерну техніку. Коли рятувальники запитали жінку, як її звати, вона змогла відповісти. Про обставини порятунку розповіли в ДСНС.

Валентину передали бригаді екстреної медичної допомоги майже через 22 години після удару. На час ранкового повідомлення Зеленського в лікарні, крім Давида, перебували ще четверо поранених. Серед них була й Валентина.

Для мешканців пошкоджених будинків у Димері розгорнули штаб допомоги. Там працювали соціальні служби, психологи та волонтери. Людям, чиї оселі зазнали менших пошкоджень, видавали плівку й OSB-плити, щоб тимчасово закрити пошкоджені ділянки.

23 листопада на Київщині оголосили Днем жалоби за загиблими внаслідок російських атак 22 листопада.

Коментуючи удар по Димеру, Зеленський закликав партнерів посилити контроль за постачанням до росії іноземних двигунів і чипів. За його словами, від цих компонентів залежить виробництво як звичайних, так і реактивних ударних дронів.

📢 «Санкції світу, контроль за дотриманням санкційних режимів і реальне посилення експортного контролю – це те, що може обмежити російське виробництво зброї».