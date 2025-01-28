На Одещині повістки по $1000: затримано працівника ТЦК

В Одеській області правоохоронці затримали співробітника територіального центру комплектування (ТЦК), який продавав повістки по тисячі доларів за кожну. Про це повідомили у поліції Одеської області.

За даними слідства, працівник ТЦК вимагав гроші від чоловіка призовного віку за видачу повістки з терміном дії на шість днів. Такий документ дозволяв його власнику вільно пересуватися територією України протягом цього часу. Спершу вартість повістки становила тисячу доларів, але пізніше військовий підняв ціну ще на дві тисячі гривень.

Після закінчення терміну дії повістки зловмисник обіцяв за аналогічну плату видавати нові документи.

📢 «Фігуранта було затримано в той момент, як він отримав всю суму хабаря і передав повістку клієнту», — йдеться у повідомленні поліції.

Під час обшуку у нього вилучили частину отриманих грошей, мобільний телефон, видану клієнту повістку та інші речі, важливі для слідства.

Співробітнику ТЦК повідомили про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Йому загрожує позбавлення волі на строк до десяти років із забороною обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Також можлива конфіскація майна.

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☝️ Нагадаємо, раніше правоохоронці затримали колишнього начальника одного з районних ТЦК та СП у Черкаській області. Його підозрюють у спробі надання неправомірної вигоди службовій особі.

👉 Також повідомлялося про затримання військовослужбовця взводу охорони Вінницького РТЦК та СП, якого викрили на отриманні хабаря у розмірі 16 тисяч доларів.