ЦРУ: Удари США серйозно пошкодили ядерні об’єкти Ірану

Американська розвідка володіє підтвердженими даними, які свідчать про серйозні втрати ядерної програми Ірану внаслідок нещодавніх цілеспрямованих ударів. Про це йдеться у заяві директора Центрального розвідувального управління США Джона Реткліффа, оприлюдненій на сайті ЦРУ в четвер, 26 червня.

📢 «ЦРУ може підтвердити, що сукупність достовірних розвідувальних даних вказує на те, що ядерній програмі Ірану було завдано серйозної шкоди в результаті нещодавніх цілеспрямованих ударів. Це включає нові розвідувальні дані, отримані з історично надійного і точного джерела/методу, про те, що кілька ключових іранських ядерних об’єктів були зруйновані і їх доведеться відбудовувати протягом багатьох років», – заявив Реткліфф.

🔍 За словами очільника американської розвідки, ЦРУ продовжує збирати додаткову інформацію з перевірених джерел. Відбувається оперативне інформування відповідальних органів влади та профільних наглядових інституцій.

☝️ В агентстві також наголосили, що за наявності можливості, – оновлена інформація буде публікуватися. З огляду на високу національну важливість цього питання.

📌 Нагадаємо, раніше телеканал CNN із посиланням на власні джерела в розвідці США повідомляв, що нещодавні удари по трьох ядерних об’єктах в Ірані не призвели до повного знищення ключових елементів іранської програми.

У відповідь на публікацію ЗМІ, міністр оборони США Піт Хеґсет заявив про початок внутрішнього розслідування витоку розвідувальних даних. Інформація могла опинитися в медіа без належного погодження.

☝️ Також нагадаємо, що ядерна програма Ірану зазнала таких ушкоджень після ударів Сполучених Штатів, що її відновлення буде практично неможливим. Про це в інтерв’ю Fox News заявив спеціальний представник президента США з Близького Сходу Стіва Віткофф.