Четвер, 26 Червня, 2025
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У США наполягають, що Ядерна програма Ірану – знищена

Денис Молотов
Денис Молотов
У США наполягають, що Ядерна програма Ірану – знищена

Ядерна програма Ірану зазнала таких ушкоджень після ударів Сполучених Штатів, що її відновлення буде практично неможливим. Про це в інтерв’ю Fox News заявив спеціальний представник президента США з Близького Сходу Стіва Віткофф.

📢 «У всіх трьох випадках більшість, якщо не всі, центрифуги були пошкоджені або знищені таким чином, що їм буде майже неможливо відновити цю програму. На мою думку, і на думку багатьох інших експертів, які бачили необроблені дані, це займе роки», – наголосив він.

Віткофф жорстко відреагував на критичні матеріали американських медіа, які ставили під сумнів ефективність операції США проти іранських ядерних об’єктів.

📢 «Повідомлення ЗМІ про те, що нібито ядерна програма Ірану не була знищена — абсолютно абсурдні», — заявив представник Білого дому.

☝️ Нагадаємо, раніше телеканал CNN, посилаючись на джерела в американській розвідці, повідомив, що удари США по трьох іранських ядерних об’єктах не знищили ключові компоненти програми Тегерана. Журналісти зазначали, що, попри гучні політичні заяви, інфраструктура для збагачення урану частково залишилась неушкодженою.

Це викликало обурення в Білому домі. Президент Дональд Трамп жорстко розкритикував медіа у своїй соцмережі Truth Social.

📢 «Фейкові новини CNN разом з невдахою New York Times об’єдналися, щоб принизити один з найуспішніших військових ударів в історії. Ядерні об’єкти в Ірані повністю знищені»,запевнив Трамп.

📝 За даними ЗМІ, рішення про атаку було прийняте після серії консультацій з партнерами в регіоні та відповіді Тегерана на попередні застереження. Водночас міжнародні експерти закликають до незалежної верифікації шкоди.

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