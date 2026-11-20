У ніч на 20 листопада та вранці безпілотники атакували Лозівський район. У Златополі загорілася адміністративна будівля, у Біляївці – гараж. Загалом у районі постраждали п’ятеро людей, зазначили в ДСНС.

За ранковим зведенням Харківської ОВА, у Златополі поранені троє чоловіків віком 19, 50 і 44 роки. У Біляївці постраждали 57-річна жінка та 56-річний чоловік. Також зафіксовані пошкодження цивільного підприємства у Златополі та залізничної інфраструктури в Біляївці.

Начальник обласного центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта уточнив «Суспільному», що двоє поранених у Біляївці – працівники електропідстанції. Обох госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Поранення двох енергетиків на Харківщині підтвердило й Міністерство енергетики. За інформацією відомства, станом на ранок частина споживачів області залишалася без електрики, у регіоні застосували аварійні відключення.

Напередодні ввечері, 19 листопада, росіяни атакували Салтівський район Харкова. За даними рятувальників, дрон влучив у дах магазину неподалік зупинки громадського транспорту. Пошкоджень зазнали торговельні об’єкти й аптека, допомога знадобилася сімом людям. Міська влада повідомляла, що серед постраждалих були двоє неповнолітніх.

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👉 Також було повідомлено, що у ніч проти п’ятниці, 20 листопада, російський безпілотник влучив по території лікарні у Шевченківському районі Харкова.