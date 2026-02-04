У той час як росія стикається з гострим дефіцитом робочої сили через війну в Україні та еміграцію власних громадян, країна все активніше залучає трудових мігрантів з Індії. За даними авторитетних джерел, таких як The Moscow Times і Deutsche Welle, кількість індійських робітників на росії вже перевищила 70 тисяч станом на кінець 2025 року. І ця цифра продовжує зростати. Однак обіцяні високі зарплати часто перетворюються на розчарування, призводячи до конфліктів, протестів і навіть випадків насильства.

В мережі ширяться відеоролики, де індійські мігранти б’ють росіян, псують їх автівки та у відчаї вчиняють інші дії через низьку оплату праці. Але ж аналіз доступної інформації також показує складнішу картину, де жертвами стають переважно самі мігранти.

➡️ Причини міграції: обіцянки vs реальність

росія потребує до 10 мільйонів додаткових працівників до 2030 року, як зазначає Le Monde. Після теракту в Crocus City Hall у березні 2024 року, коли влада посилила тиск на мігрантів з Центральної Азії, фокус змістився на Індію як “дружню” країну. Міністерство праці рф виділило майже третину квот на іноземних працівників (71 817 з 234 900) саме для індійців, повідомляє Firstpost.

Індійські робітники приїжджають за обіцяними зарплатами від 475 до 950 євро на місяць – сумами, які значно перевищують доходи на батьківщині. Наприклад, у Санкт-Петербурзі індійські прибиральники вулиць отримують близько 100 тисяч рублів (приблизно 1316 доларів) плюс безкоштовне житло та харчування, пише Deutsche Welle. Але реальність часто інша: багато хто стикається з нижчими виплатами, затримками та обманом. За даними The Hindu, деякі індійці, найняті як “помічники армії”, були змушені воювати на фронті в Україні, отримуючи лише частину обіцяного.

➡️ Випадки конфліктів і насильства

Хоча прямих повідомлень про масові бійки, де індійські мігранти нападають на росіян через низькі зарплати, не зафіксовано, є свідчення про зростання напруги. Human Rights Watch повідомляє про ксенофобські атаки на мігрантів з Центральної Азії, включаючи побиття та етнічні образи, після теракту в Crocus. Подібні настрої можуть поширюватися на індійців, особливо якщо їх сприймають як конкурентів за робочі місця.

У москві фіксувалися масові бійки за участю мігрантів, де, за непідтвердженими даними, робітники нападали на місцевих жителів. Щодо індійців, пости в X (колишній Twitter) описують їхні проблеми з адаптацією: від незнання побутових норм до незадоволення умовами праці. У соцмережах також зазначають, що індійці «не хочуть працювати» і «створюють проблеми», але це радше стереотипи.

Більш тривожні історії – про обман. BBC і Time Magazine розповідають, як індійців вербують через YouTube і соціальні мережі, обіцяючи цивільну роботу, але змушують підписувати військові контракти. За даними Індійського МЗС, 202 індійці були завербовані в російську армію, 26 з них загинули

➡️ Економічні та соціальні наслідки

Експерти, як-от з Observer Research Foundation, пояснюють феномен «push-pull» факторів: економічні стимули та демографічна криза на росії приваблюють мігрантів, але призводять до експлуатації. Індійські робітники часто приймають зарплати на 30-50% нижчі за російські, що викликає обурення серед місцевих, пише Daily Express.

Для Індії це джерело валютних надходжень – 129 мільярдів доларів у 2024 році від переказів. Але ризики високі: від расової дискримінації до смерті на фронті. Російські фірми, як Ozon, наймають індійців для складів, але платять удвічі менше, ніж місцевим субпідрядникам.

Ситуація з індійськими мігрантами на росії ілюструє глобальні проблеми трудової міграції: обіцянки процвітання обертаються експлуатацією. Замість насильства з боку мігрантів, частіше фіксуються атаки на них.

☝️ Також нагадаємо, що доходи росії від нафти та газу у січні знизилися удвічі порівняно з минулим роком. Вони вже досягли найнижчого рівня з липня 2020 року.