Вівторок, 6 Травня, 2025
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Трамп заявив, що католики «в захваті» від його образу Папи

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп заявив, що католики «в захваті» від його образу Папи

Президент США Дональд Трамп відреагував на хвилю критики, що виникла після публікації його зображення у вигляді Папи Римського, заявивши, що «католики були в захваті». Про це він сказав 5 травня під час брифінгу для преси в Овальному кабінеті Білого дому, повідомляє SkyNews.

Трамп заявив, що католики «в захваті» від його образу Папи📢 «Я зрозумів, вони не сприймають жартів. Ви маєте на увазі не католиків, а фейкові медіа, проте католики були в захваті», — прокоментував президент.

Він також додав, що першим коментарем після появи картинки стало зауваження його дружини:

📢 «Меланія сказала, що це мило», — повідомив Трамп журналістам.

☝️ За словами Трампа, він не має жодного стосунку до появи зображення й не знає, хто його створив та звідки воно взялося.

Зображення, що спровокувало суперечку, спочатку було опубліковане в акаунті Трампа в Truth Social, а згодом — на офіційній сторінці Білого дому в соцмережі Х (раніше Twitter). Ілюстрація зобразила президента США в одязі Папи Римського на тлі символіки Ватикану.

⚠️ Однак, реакція з боку Католицької конференції штату Нью-Йорк була вкрай критичною.

📢 «У цьому зображенні немає нічого смішного чи розумного, пане президенте. Ми щойно поховали Папу Франциска, а кардинали готуються до конклаву для обрання нового Понтифіка. Просимо вас утриматися від подібних публікацій», — наголосили в офіційній заяві.

Білий дім, у свою чергу, відкинув припущення про те, що публікація мала на меті глузування з католицької церкви чи постаті Папи.

📌 Паралельно зі скандальним зображенням на сторінках Білого дому з’явилась ілюстрація, де Трамп зображений у стилі джедая з «Зоряних воєн». Це сталося після його заяви про намір знову відкрити в’язницю Алькатрас, закриту ще понад 60 років тому.

Також Дональд Трамп звинуватив інші країни у послабленні американської кіноіндустрії. Він заявив про запровадження 100% мита на всі іноземні стрічки.

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