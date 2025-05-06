Трамп заявив, що католики «в захваті» від його образу Папи

Президент США Дональд Трамп відреагував на хвилю критики, що виникла після публікації його зображення у вигляді Папи Римського, заявивши, що «католики були в захваті». Про це він сказав 5 травня під час брифінгу для преси в Овальному кабінеті Білого дому, повідомляє SkyNews.

📢 «Я зрозумів, вони не сприймають жартів. Ви маєте на увазі не католиків, а фейкові медіа, проте католики були в захваті», — прокоментував президент.

Він також додав, що першим коментарем після появи картинки стало зауваження його дружини:

📢 «Меланія сказала, що це мило», — повідомив Трамп журналістам.

☝️ За словами Трампа, він не має жодного стосунку до появи зображення й не знає, хто його створив та звідки воно взялося.

Зображення, що спровокувало суперечку, спочатку було опубліковане в акаунті Трампа в Truth Social, а згодом — на офіційній сторінці Білого дому в соцмережі Х (раніше Twitter). Ілюстрація зобразила президента США в одязі Папи Римського на тлі символіки Ватикану.

⚠️ Однак, реакція з боку Католицької конференції штату Нью-Йорк була вкрай критичною.

📢 «У цьому зображенні немає нічого смішного чи розумного, пане президенте. Ми щойно поховали Папу Франциска, а кардинали готуються до конклаву для обрання нового Понтифіка. Просимо вас утриматися від подібних публікацій», — наголосили в офіційній заяві.

Білий дім, у свою чергу, відкинув припущення про те, що публікація мала на меті глузування з католицької церкви чи постаті Папи.

📌 Паралельно зі скандальним зображенням на сторінках Білого дому з’явилась ілюстрація, де Трамп зображений у стилі джедая з «Зоряних воєн». Це сталося після його заяви про намір знову відкрити в’язницю Алькатрас, закриту ще понад 60 років тому.

Також Дональд Трамп звинуватив інші країни у послабленні американської кіноіндустрії. Він заявив про запровадження 100% мита на всі іноземні стрічки.