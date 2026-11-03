ППО знешкодила 309 цілей під час масованої атаки росії на Україну

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ, оприлюднивши зведення станом на 09:00. Основними напрямками російського удару стали Київщина, Харківщина, Вінниччина та Дніпропетровщина.

Для атаки противник застосував балістичні ракети «іскандер-м»/KN-23 та протикорабельні ракети «циркон». Кількість запущених ракет цих типів у повідомленні не зазначена.

Крім того, росіяни використали 59 крилатих ракет повітряного й наземного базування Х-101/Х-59/Х-69/«іскандер-к», а також 289 безпілотників. Серед них – ударні «шахеди», зокрема 120 реактивних, «гербери» та дрони-імітатори «пародія».

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем. До протидії ворожим цілям також залучили мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Результати роботи ППО та наслідки удару

За попередніми даними, українські оборонці знешкодили три ракети типів «іскандер-м»/KN-23/”циркон”» та 49 крилатих ракет Х-101/Х-59/Х-69/«іскандер-к». Водночас Повітряні сили зазначили, що інформація стосовно трьох ракет уточнюється.

Також збито або подавлено 257 безпілотників різних типів. До цієї кількості входять 89 реактивних «шахедів».

📢 «Зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА противника на 23 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 14 локаціях», – повідомили військові.

На момент оприлюднення ранкового зведення атака ще тривала: у повітряному просторі України залишалися декілька російських безпілотників. Наведені результати відбиття нападу були попередніми.

Цієї ж ночі під ударом опинився Харків. Внаслідок атаки на Немишлянський район, де пошкоджено медичний заклад, постраждали 73 людини. Серед них – пацієнти, працівники лікарні та мешканці навколишніх будинків.

Нагадаємо, після російських авіаударів по Комишувасі Запорізької області 2 листопада кількість загиблих зросла до 29. Уражено школу, де жителям роздавали гуманітарну допомогу. Серед загиблих є рятувальники та поліцейські.