Трамп пропонує 100% мито на іноземні фільм

У Сполучених Штатах анонсували намір радикально змінити підхід до імпорту фільмів. Так, президент Дональд Трамп звинуватив інші країни у послабленні американської кіноіндустрії. Він заявив про запровадження 100% мита на всі іноземні стрічки. Про це він повідомив у неділю, 4 травня, на своїй платформі Truth Social.

Політик заявив, що американська кіноіндустрія перебуває на межі зникнення. Трамп поклав відповідальність за це на інші держави, які, за його словами, створюють умови, що приваблюють кіновиробників до роботи за межами США.

📢 «Я уповноважую Міністерство торгівлі та Торгівельного представника Сполучених Штатів негайно розпочати процес запровадження 100% тарифу на будь-які фільми, що імпортуються до нашої країни та вироблені в іноземних країнах», — написав Трамп.

☝️ Він також заявив, що така практика створює ризики для національної безпеки США. Оскільки фільми з-за кордону несуть у собі не лише комерційний продукт, а й, за його словами, «меседжі та пропаганду».

📢 «Це узгодженні зусилля інших країн і, отже, загроза національній безпеці. Це, окрім усього іншого, ще й меседжі та пропаганда», – зазначив Трамп. «Ми знову хочемо фільми зняті в Америці», – резюмував він.

Очікується, що таке рішення матиме вплив на міжнародний кіноринок, зокрема на Канаду, Францію, Індію та Південну Корею.

📌 На тлі цієї ініціативи нагадують, що раніше Китай також обмежив ввезення американських фільмів через торговельну напруженість між Пекіном і Вашингтоном.

📌 Також нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив у своїй соціальній мережі Truth Social про намір офіційно відзначати 8 травня як День перемоги Сполучених Штатів у Другій світовій війні. Також вказано, що 11 листопада пропонується відзначати, як День перемоги у Першій світовій війні.