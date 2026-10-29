Українська делегація вирушила до Олешок для гуманітарної місії

Українська делегація на чолі з уповноваженим Верховної Ради з прав людини Дмитром Лубінцем 29 жовтня вирушила в напрямку тимчасово окупованих Олешок на Херсонщині. Про це повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу», учасник переговорного процесу Давид Арахамія. Згодом виїзд особисто підтвердив омбудсмен.

За словами Арахамії, українська команда спостерігатиме за перебігом операції та повідомлятиме про її просування, щойно з’являтиметься зв’язок.

Лубінець пояснив, що місія має два основні завдання: доставити гуманітарну допомогу людям, які залишаються в Олешках, і забезпечити можливість безпечного виїзду тих, хто хоче залишити місто.

Робота відбувається в межах домовленостей із російською уповноваженою з прав людини яною лантратовою, за сприяння та координації першої леді США Меланії Трамп.

📢 «Зосереджені на головному — зробити все можливе для людей, які чекають на допомогу», — наголосив український омбудсмен.

Коли планують доставити допомогу та скільки триватиме режим тиші

Вранці 29 жовтня Лубінець повідомив, що гуманітарний вантаж уже формують, а його доставку до Олешок планують на наступний день — 30 жовтня.

Паралельно триває розмінування маршрутів. За словами омбудсмена, це необхідний етап для безпечного проходження гуманітарної місії та подальшого виїзду цивільних.

На момент ранкового повідомлення режим тиші діяв уже 54 години. Лубінець зазначив, що сторони дотримуються погоджених умов і порушень припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо

Режим тиші розпочався 27 жовтня о 03:00 за київським часом. За оприлюдненими домовленостями, він має тривати до 22:59 1 листопада. Припинення вогню стосується визначених територій, пов’язаних із проведенням гуманітарної операції.

Перебіг місії також мають документувати четверо американських журналістів телеканалу Newsmax. Про їхню участь Меланія Трамп повідомила в соцмережі X (колишній Twitter). За її словами, медійники працюватимуть безпосередньо в Олешках разом з українськими та російськими керівниками гуманітарної місії.

👉 Раніше також було зазначено, що у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області перші 30 годин режиму тиші минули без жодного інциденту.