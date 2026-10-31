«Нептуни» та дрони уразили російський завод ракетного палива — Генштаб

У ніч на суботу, 31 жовтня, підрозділи Сил оборони України завдали комбінованого удару по підприємству російського військово-промислового комплексу «комбінат каменський», розташованому в каменську-шахтинському ростовської області рф. Завод виробляє тверде ракетне паливо для російського озброєння. Про результати операції повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

До удару залучили безпілотники та ракетні підрозділи. Зокрема, по підприємству працювали берегові ракетні комплекси «Нептун» Військово-Морських Сил ЗСУ.

📢 «Підтверджено займання складу готової продукції. Також пошкоджено чотири виробничі цехи», – зазначили в Генштабі.

За даними українського командування, комбінат виготовляє тверде ракетне паливо для боєприпасів реактивних систем залпового вогню «ураган», «смерч» і «торнадо-с». Його продукцію також використовують для низки інших ракетних систем та авіаційних засобів ураження.

📢 «Удари по виробництву твердого ракетного палива зменшують спроможність армії рф обстрілювати українські населені пункти з реактивних систем залпового вогню», – пояснили військові.

Уражені склади окупантів у трьох областях України

Окрім підприємства на території рф, Генштаб повідомив про ураження чотирьох складів матеріально-технічних засобів російської армії на тимчасово окупованих територіях України.

На Донеччині під удари потрапили об’єкти в районах Харцизька та Докучаєвська. Ще два склади уразили поблизу Нововасилівки Запорізької області й Новоайдара на Луганщині.

Тим часом надходять повідомлення про пожежі на російських нафтопереробних підприємствах. У ніч на 31 жовтня безпілотники атакували уфу, де загорівся завод «башнєфть-новойл».

За результатами аналізу фотографій очевидців OSINT-аналітик видання «астра» припустив, що пожежа охопила установку каталітичного риформування Л-35. Про це повідомляє Українська правда.

Напередодні, вранці 30 жовтня, вибухи пролунали в новокуйбишевську самарської області рф. Після атаки дронів у промисловій зоні виникла масштабна пожежа. За повідомленнями моніторингових ресурсів, горіла територія місцевого НПЗ, пише DW.

👉 Також нагадаємо, що підрозділи Сил оборони України 29 жовтня та в ніч на 30 жовтня уразили пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу «іскандер-м», склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів, а також ремонтні об’єкти противника.