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«Нептуни» та дрони уразили російський завод ракетного палива — Генштаб

На комбінаті «каменський» у ростовській області загорівся склад готової продукції та пошкоджені чотири цехи. Також Сили оборони уразили склади окупантів на Донеччині, Запоріжжі й Луганщині.

Денис Молотов
Денис Молотов
«Нептуни» та дрони уразили російський завод ракетного палива — Генштаб
Ілюстративне фото з відкритих джерел / ШІ / 31.10.2026

У ніч на суботу, 31 жовтня, підрозділи Сил оборони України завдали комбінованого удару по підприємству російського військово-промислового комплексу «комбінат каменський», розташованому в каменську-шахтинському ростовської області рф. Завод виробляє тверде ракетне паливо для російського озброєння. Про результати операції повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Нептуни» та дрони уразили російський завод ракетного палива — Генштаб 01
Ілюстративне фото / генеральний штаб ЗСУ / 31.10.2026

До удару залучили безпілотники та ракетні підрозділи. Зокрема, по підприємству працювали берегові ракетні комплекси «Нептун» Військово-Морських Сил ЗСУ.

📢 «Підтверджено займання складу готової продукції. Також пошкоджено чотири виробничі цехи», – зазначили в Генштабі.

За даними українського командування, комбінат виготовляє тверде ракетне паливо для боєприпасів реактивних систем залпового вогню «ураган», «смерч» і «торнадо-с». Його продукцію також використовують для низки інших ракетних систем та авіаційних засобів ураження.

📢 «Удари по виробництву твердого ракетного палива зменшують спроможність армії рф обстрілювати українські населені пункти з реактивних систем залпового вогню», – пояснили військові.

Уражені склади окупантів у трьох областях України

Окрім підприємства на території рф, Генштаб повідомив про ураження чотирьох складів матеріально-технічних засобів російської армії на тимчасово окупованих територіях України.

На Донеччині під удари потрапили об’єкти в районах Харцизька та Докучаєвська. Ще два склади уразили поблизу Нововасилівки Запорізької області й Новоайдара на Луганщині.

Тим часом надходять повідомлення про пожежі на російських нафтопереробних підприємствах. У ніч на 31 жовтня безпілотники атакували уфу, де загорівся завод «башнєфть-новойл».

За результатами аналізу фотографій очевидців OSINT-аналітик видання «астра» припустив, що пожежа охопила установку каталітичного риформування Л-35. Про це повідомляє Українська правда.

Напередодні, вранці 30 жовтня, вибухи пролунали в новокуйбишевську самарської області рф. Після атаки дронів у промисловій зоні виникла масштабна пожежа. За повідомленнями моніторингових ресурсів, горіла територія місцевого НПЗ, пише DW.

👉 Також нагадаємо, що підрозділи Сил оборони України 29 жовтня та в ніч на 30 жовтня уразили пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу «іскандер-м», склади боєприпасів і матеріально-технічних засобів, а також ремонтні об’єкти противника.

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