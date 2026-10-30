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Евакуйовані жителі Олешок залишили місто в супроводі української делегації

Жителів окупованого міста супроводжує українська делегація. За повідомленням Давида Арахамії, маршрут передбачає переліт до Білорусі та подальший переїзд автобусами.

Денис Молотов
Денис Молотов
Евакуйовані жителі Олешок залишили місто в супроводі української делегації
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Олешки, Херсонщина / Україна / 30.10.2026

Українська делегація разом з евакуйованими жителями тимчасово окупованих Олешок Херсонської області вирушила до російської анапи. Про це 30 жовтня повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, який бере участь у переговорному процесі щодо завершення війни.

📢 «Українська делегація разом з евакуйованими мешканцями Олешок вирушила до анапи. Звідти вони вилетять літаками до Білорусі, а далі автобусами дістануться додому», – написав він.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також підтвердив виїзд людей з міста. За його словами, гуманітарну допомогу доставили, колони розділилися, а він супроводжує тих, хто прямує на підконтрольну Україні територію.

На момент цього повідомлення, зазначив омбудсмен, режим тиші тривав уже 87 годин без зафіксованих порушень.

📢 «Я особисто продовжую координувати гуманітарну місію. Наразі ті, хто бажав виїхати в Україну, – мали змогу виїхати з Олешок, вони зараз у дорозі. Гуманітарну допомогу доставлено. Колони розділилися – я їду в Україну. Режим тиші триває вже 87 години. Жодних порушень не зафіксовано. Дякую нашим Силам оборони України за можливість проведення цієї гуманітарної місії!», – йдеться в повідомленні Лубінця на офіційній сторінці у Facebook.

Робота триває відповідно до домовленостей, досягнутих з уповноваженою з прав людини у рф яною лантратовою, за сприяння та координації Першої леді США Меланії Трамп

Як організували евакуацію з Олешок

Для охочих залишити місто заздалегідь підготували 25 автобусів на 750 місць, а також автомобілі швидкої допомоги для маломобільних людей. Про це Лубінець повідомляв перед початком евакуації.

Омбудсмен наголошував, що виїзд є добровільним. Жителі, які вирішили залишитися в Олешках, також мають отримати гуманітарну підтримку. Особливу увагу під час місії приділяють літнім людям, людям з інвалідністю та тим, хто потребує сторонньої допомоги.

📢 «Ось так тривав процес. Ділюся з вами цим відео, яке зняв удень спільно з російською уповноваженою з прав людини яною лантратовою. Гуманітарна допомога – на місці. Люди – в дорозі. Я спільно з ними: окремі автобуси прямують в Україну, окремі – на територію рф», – повідомив Дмитро Лубінець.

Вдячний і Силам оборони України за неухильне дотримання режиму тиші.

Тим часом російський пропагандист володимир романов заявив про 17 автобусів із людьми, які обрали виїзд на підконтрольну Україні територію, та чотири — з охочими поїхати до рф. Його допис навело УНІАН. Ці цифри не підтверджені в перевірених повідомленнях українських організаторів місії. Кількість автобусів також не дає змоги визначити точну кількість евакуйованих.

Гуманітарну операцію погодили за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Режим тиші в районі Олешок почав діяти 27 жовтня о 03:00 за київським часом. За оголошеними домовленостями, він має тривати до 22:59 1 листопада.

До висвітлення операції залучили журналістів із трьох країн. Зокрема, Меланія Трамп анонсувала участь чотирьох представників американського телеканалу Newsmax, які мали документувати перебіг гуманітарної місії безпосередньо в Олешках.

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