Евакуйовані жителі Олешок залишили місто в супроводі української делегації

Українська делегація разом з евакуйованими жителями тимчасово окупованих Олешок Херсонської області вирушила до російської анапи. Про це 30 жовтня повідомив голова парламентської фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, який бере участь у переговорному процесі щодо завершення війни.

📢 «Українська делегація разом з евакуйованими мешканцями Олешок вирушила до анапи. Звідти вони вилетять літаками до Білорусі, а далі автобусами дістануться додому», – написав він.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець також підтвердив виїзд людей з міста. За його словами, гуманітарну допомогу доставили, колони розділилися, а він супроводжує тих, хто прямує на підконтрольну Україні територію.

На момент цього повідомлення, зазначив омбудсмен, режим тиші тривав уже 87 годин без зафіксованих порушень.

📢 «Я особисто продовжую координувати гуманітарну місію. Наразі ті, хто бажав виїхати в Україну, – мали змогу виїхати з Олешок, вони зараз у дорозі. Гуманітарну допомогу доставлено. Колони розділилися – я їду в Україну. Режим тиші триває вже 87 години. Жодних порушень не зафіксовано. Дякую нашим Силам оборони України за можливість проведення цієї гуманітарної місії!», – йдеться в повідомленні Лубінця на офіційній сторінці у Facebook.

Робота триває відповідно до домовленостей, досягнутих з уповноваженою з прав людини у рф яною лантратовою, за сприяння та координації Першої леді США Меланії Трамп

Як організували евакуацію з Олешок

Для охочих залишити місто заздалегідь підготували 25 автобусів на 750 місць, а також автомобілі швидкої допомоги для маломобільних людей. Про це Лубінець повідомляв перед початком евакуації.

Омбудсмен наголошував, що виїзд є добровільним. Жителі, які вирішили залишитися в Олешках, також мають отримати гуманітарну підтримку. Особливу увагу під час місії приділяють літнім людям, людям з інвалідністю та тим, хто потребує сторонньої допомоги.

📢 «Ось так тривав процес. Ділюся з вами цим відео, яке зняв удень спільно з російською уповноваженою з прав людини яною лантратовою. Гуманітарна допомога – на місці. Люди – в дорозі. Я спільно з ними: окремі автобуси прямують в Україну, окремі – на територію рф», – повідомив Дмитро Лубінець.

Вдячний і Силам оборони України за неухильне дотримання режиму тиші.

Тим часом російський пропагандист володимир романов заявив про 17 автобусів із людьми, які обрали виїзд на підконтрольну Україні територію, та чотири — з охочими поїхати до рф. Його допис навело УНІАН. Ці цифри не підтверджені в перевірених повідомленнях українських організаторів місії. Кількість автобусів також не дає змоги визначити точну кількість евакуйованих.

Гуманітарну операцію погодили за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Режим тиші в районі Олешок почав діяти 27 жовтня о 03:00 за київським часом. За оголошеними домовленостями, він має тривати до 22:59 1 листопада.

До висвітлення операції залучили журналістів із трьох країн. Зокрема, Меланія Трамп анонсувала участь чотирьох представників американського телеканалу Newsmax, які мали документувати перебіг гуманітарної місії безпосередньо в Олешках.