Трамп розчарований путіним і може ввести нові санкції проти рф – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість запровадити нові санкції проти росії вже найближчими днями через свою втому від затяжного конфлікту в Україні та розчарування діями кремля. Про це у понеділок, 26 травня, пише The Wall Street Journal із посиланням на поінформовані джерела.

☝️ «Трамп втомився від мирних переговорів» і допускає відмову від участі США у процесі, якщо «останній поштовх» — тобто можливі санкції — не принесе результату, зазначає видання.

За інформацією WSJ, ймовірний пакет обмежень не включатиме банківських санкцій, але обговорюються інші варіанти тиску на путіна, щоб змусити його піти на поступки. Одним із можливих результатів може стати тимчасове, 30-денне, припинення вогню, на яке вже погодилася Україна, але яке росія відкидає.

📢 Одне з джерел WSJ каже: «Трамп вагається, чи вводити санкції, але його терпець уривається, особливо після останньої розмови з путіним».

📉 Як зазначає видання, останнім часом Трамп уникав прямої критики на адресу путіна, однак остання телефонна розмова між ними стала переломною: путін відмовився підписати угоду про припинення вогню, що остаточно підірвало довіру Трампа до російського диктатора.

📌 Джерела в адміністрації розповідають, що на позицію Трампа вплинули три чинники:

Неприязнь до Володимира Зеленського, який, на його думку, «заохочує до подальшого конфлікту», хоча й підтримав тимчасове припинення бойових дій. Сумніви в ефективності санкцій, оскільки нові обмеження можуть зашкодити американсько-російським економічним відносинам без впливу на здатність рф вести війну. Особисте розчарування у путіні, якого Трамп вважав здатним припинити війну в межах персональної домовленості. Проте небажання диктатора путіна поступитися – зіпсувало думку Трампа про свого російського «давнього знайомого». Особливо після особистої телефонної розмови минулого тижня, під час якої путін говорив про все, але відмовився припинити агресію щодо України.

У спілкуванні з пресою Трамп визнав свою глибоку незадоволеність черговою «масованою атакою росії на Україну». А у своєму пості в соцмережі Truth Social різко висловився про Путіна:

📢 «Він збожеволів. Якщо спробує захопити всю Україну, це стане початком падіння росії».

💸 Ці заяви вже встигли позначитись на ринку рф: в понеділок він втратив близько 100 мільярдів рублів капіталізації.