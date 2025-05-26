Трамп обвалив російський ринок та назвав путіна божевільним

Різка критика президента США Дональда Трампа на адресу російського диктатора володимира путіна та обіцянки нових санкцій призвели до серйозного падіння на російському ринку. Як повідомляє The Moscow Times, в понеділок, 25 травня індекс Мосбіржі обвалився на 1,51%, втративши за лічені години понад 100 мільярдів рублів капіталізації.

📉 Індекс опустився до позначки 2727 пунктів, а в окремі моменти сягав 2719 — це найнижчий рівень з початку квітня.

📉 Найбільші втрати понесли провідні компанії рф:

📉 Газпром — мінус 3,5% ;

📉 Сбербанк — мінус 1,5% ;

📉 ВТБ — мінус 2,4% ;

📉 Роснєфть — мінус 1,4% ;

📉 Радкомфлот — мінус 2,6% ;

📉 Северсталь — мінус 2% ;

📉 Аерофлот та Магніт — по 2,2%.

Продажі на біржі активізувалися на тлі погіршення геополітичної ситуації, затягування перемовин щодо України та повідомлень про підготовку ЄС до відключення ще 20 російських банків від SWIFT.

🧾 Аналітик Олексій Антонов зауважив, що більшість великих компаній рф демонструють фінансові втрати, а деякі — збиткові:

❌ Совкомфлот завершив 2024 рік зі збитками;

❌ НЛМК зафіксував збитки у першому кварталі;

❌ Газпром, Норнікель, НЛМК і Магніт відмовилися від дивідендів.

📢 «Далі буде гірше. Другий квартал обіцяє бути ще менш успішним для ринку загалом через падіння цін на нафту та продовження впливу на корпорації високої вартості кредиту», — зазначив Антонов.

☝️ Нагадаємо, Дональд Трамп під час спілкування з пресою різко розкритикував диктатора путіна за масований обстріл України, а згодом на платформі Truth Social назвав його «божевільним», додавши:

📢 «Якщо він спробує захопити всю Україну, це призведе до падіння росії».