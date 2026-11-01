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Зеленський готовий зустрітися з путіним у Туреччині та розраховує на сприяння Ердогана

Шостий президент України вважає переговори на рівні лідерів необхідними для припинення війни. Серед тем він назвав припинення вогню, контроль за його дотриманням і гарантії безпеки.

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський готовий зустрітися з путіним у Туреччині та розраховує на сприяння Ердогана
Ілюстративне фото з відкритих джерел / ШІ / 01.11.2026

Шостий президент України В.О. Зеленський заявив про готовність до особистої зустрічі з російським диктатором володимиром путіним у Туреччині. Український лідер сподівається, що президент Реджеп Таїп Ердоган допоможе організувати такі переговори завдяки своїм контактам із кремлем.

Про це Зеленський сказав в інтерв’ю CNN Türk, оприлюдненому 1 листопада. Розмова відбулася під час його візиту до Туреччини, де він зустрівся з Ердоганом.

📢 «Ми готові до цієї зустрічі в Туреччині. Я знаю, що президент Ердоган має свої зв’язки з путіним. Тому ми підтримуємо зустріч у Туреччині», – зазначив глава держави.

За словами Зеленського, попередні переговори делегацій і технічних груп дали окремі результати, проте не зупинили війну. Саме тому він наполягає на безпосередній розмові з людиною, яка ухвалює рішення в росії.

Президент вважає, що політична воля лідерів може допомогти знайти відповіді на питання, які залишаються невирішеними на інших рівнях переговорів.

Припинення вогню та межі можливих домовленостей

Однією з головних тем потенційної зустрічі Зеленський назвав припинення вогню вздовж усієї лінії фронту. Разом із цим, за його словами, необхідно погодити механізм контролю, який дозволить перевіряти виконання домовленостей.

На рівні президентів український лідер також пропонує обговорити гарантії безпеки, відбудову України та територіальне питання. Йдеться, зокрема, про те, як зупинити бойові дії та не допустити поновлення війни.

Водночас Зеленський наголосив: Україна не погодиться передати Донбас росії або визнати Крим російським. Президент пояснив, що такі поступки суперечили б Конституції України.

Нагадаємо

Раніше помічник путіна юрій ушаков заявив, що російський правитель нібито відповість на телефонний дзвінок Зеленського. Водночас радник українського президента з комунікацій Дмитро Литвин пояснював, що для домовленостей потрібні зустріч, змістовна розмова та гарантії, які складно забезпечити лише телефонним контактом. Про його позицію повідомило РБК-Україна. Президент США Дональд Трамп також заявляв про можливу зустріч із Зеленським і путіним.

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