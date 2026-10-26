Безпека, торгівля та євроінтеграція: прем’єр Молдови розпочав візит до України

Прем’єр-міністр Молдови Василе Тофан у понеділок, 26 жовтня, прибув із робочим візитом до Києва. Він планує зустрітися з керівництвом України та взяти участь у Київському міжнародному економічному форумі. Про це йдеться в повідомленні уряду Молдови, оприлюдненому державним агентством MOLDPRES.

До складу молдовської делегації також увійшли віцепрем’єр-міністр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Володимир Боля, міністр оборони Анатолій Носатий і міністр енергетики Дорін Жунгієту.

Що обговорюватимуть у Києві

Тофан проведе переговори з прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким. Серед заявлених тем – зміцнення двосторонніх відносин, економічне й торговельне співробітництво, регіональна безпека та шлях обох держав до Європейського Союзу.

Після зустрічі очільники урядів мають виступити зі спільними заявами для преси. Також вони планують покласти квіти до Стіни пам’яті загиблих захисників України.

Окремо в програмі візиту передбачені зустрічі з шостим президентом України В.О. Зеленським та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Економічний форум і зустрічі з бізнесом

Тофан і Корецький візьмуть участь у Київському міжнародному економічному форумі, присвяченому інвестиційним можливостям та розвитку економічної співпраці.

Крім того, молдовський прем’єр обговорить із представниками бізнесу розвиток партнерств і розширення торговельних зв’язків між двома країнами.

Візит відбувається на тлі підготовки регіону до зими. Раніше президентка Молдови Майя Санду заявила, що країна готова прийняти нову хвилю українських біженців, якщо гуманітарна ситуація в Україні погіршиться. За її словами, Молдова готова надати прихисток стільком людям, скільки буде потрібно.

👉 Також нагадаємо, що у Сербії в неділю, 25 жовтня, розпочалися дострокові парламентські вибори. Александар Вучич, який у вересні залишив президентську посаду, розраховував за їхніми результатами знову очолити уряд.