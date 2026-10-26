Рада підтримала продовження воєнного стану та мобілізації до 29 січня 2027 року

Верховна Рада в понеділок, 26 жовтня, підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб — до 29 січня 2027 року. Результати голосувань стали відомі із трансляції пленарного засідання. У парламентській картці законопроєкту про воєнний стан також зазначено, що закон ухвалений і готується на підпис.

✅Як проголосували депутати

🔹 Законопроєкт №16182, який затверджує указ президента про продовження строку дії воєнного стану, підтримали в цілому 293 народні депутати.

🔹 За законопроєкт №16183 про затвердження указу щодо продовження загальної мобілізації проголосував 281 депутат.

Обидва документи шостий президент України В.О. Зеленський подав до парламенту того самого дня — 26 жовтня. Перед голосуванням їх рекомендував ухвалити Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

📅 Новий строк — ще 90 діб

Ухвалені документи передбачають продовження відповідних строків із 31 жовтня 2026 року до 29 січня 2027 року. Для воєнного стану початок нового періоду визначено з 05:30 31 жовтня.

Парламент також підтримав невідкладне підписання законів головою Верховної Ради для їх подальшого направлення президентові.

Це 21-ше продовження воєнного стану після його запровадження на всій території України 24 лютого 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення росії.

Водночас воєнний стан застосовували в Україні й раніше: у листопаді 2018 року його запровадили на 30 діб у десяти областях після російської атаки на українські військові кораблі біля Керченської протоки.

Перші продовження воєнного стану у березні та квітні 2022 року також становили по 30 діб. Надалі парламент перейшов до продовження на 90 діб.