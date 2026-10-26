Зеленський запропонував продовжити воєнний стан і мобілізацію до 29 січня 2027 року

Шостий президент України В.О. Зеленський у понеділок, 26 жовтня, подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та загальної мобілізації. Пропонується продовжити їх на 90 діб із 31 жовтня – до 29 січня 2027 року.

На сайті парламенту зареєстровані два документи:

№16182 – про затвердження указу президента щодо продовження строку дії воєнного стану;

– про затвердження указу президента щодо продовження строку дії воєнного стану; №16183 – про затвердження указу щодо продовження строку проведення загальної мобілізації.

Обидві ініціативи стосуються продовження чинних заходів, запроваджених у відповідь на повномасштабну російську агресію.

✔️ Комітет уже підтримав законопроєкти

За інформацією в парламентських картках, Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки 26 жовтня рекомендував ухвалити обидва законопроєкти за основу та в цілому.

Наразі документи мають статус «Очікує розгляду». Отже, після рекомендацій комітету народні депутати мають проголосувати за затвердження відповідних указів. Після голосування в Раді, за умов підтримки ініціатив, законопроєкти в черговий раз підпише шостий президент України В.О. Зеленський.

До якої дати діють нинішні рішення

Чинні строки воєнного стану та загальної мобілізації завершуються 31 жовтня 2026 року. Попереднє продовження парламент підтримав 14 липня, а 24 липня президент підписав відповідні закони. Вони передбачали новий 90-денний період із 2 серпня, повідомляла Рада національної безпеки і оборони України.

Тепер президент пропонує продовжити ці строки ще на 90 діб.

Воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні запровадили 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабного вторгнення росії. Відтоді строки їхньої дії неодноразово продовжували.