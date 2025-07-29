Вівторок, 29 Липня, 2025
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Трамп прокоментував чутки про зустріч із Сі Цзіньпіном

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп прокоментував чутки про зустріч із Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що може відвідати Китай. Однак, він наголосив: такий візит можливий виключно у відповідь на особисте запрошення глави КНР. Про це він повідомив 28 липня у власній соціальній мережі Truth Social.

Заява з’явилася на тлі повідомлень у медіа про те, що Трамп нібито активно ініціює зустріч із Сі Цзіньпіном. Політик рішуче це заперечив.

📢 «Фейкові новини повідомляють, що я шукаю “саміт” з президентом Китаю Сі. Це неправда, я нічого не шукаю», – написав Трамп у дописі.

Він пояснив, що отримав продовження запрошення на візит до Китаю особисто від Сі Цзіньпіна, і лише в такому разі розглядає можливість поїздки.

📢 «Я, можливо, поїду до Китаю, але це буде лише на запрошення президента Сі Цзіньпіна, яке було продовжено. Інакше я не зацікавлений! Дякую за вашу увагу до цього питання», – додав 45,47-й президент США.

Нагадаємо, раніше у липні деякі ЗМІ повідомили про ймовірну зустріч трьох лідерів — Сі Цзіньпіна, володимира путіна та Дональда Трампа — на військовому параді у Китаї. Подія, присвячена завершенню Другої світової війни, запланована на вересень цього року.

У цьому ж контексті повідомлялось, що російський диктатор вже прийняв запрошення китайської сторони. Також кремль офіційно підтвердив підготовку до візиту путіна. Прессекретар глави рф дмитро пєсков зазначив, що гіпотетична зустріч з Трампом у рамках поїздки до Китаю також можлива, якщо лідери перебуватимуть у той самий час в одному місті.

📢 «Якщо так вийде, що президент США ухвалить рішення також відвідати Китай у ці ж дати, то, звичайно, таку зустріч не можна теоретично виключати», – сказав Пєсков.

Раніше лідери США та Китаю обмінювалися взаємними запрошеннями, однак чітких домовленостей щодо дати або формату візитів наразі не зафіксовано.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що більше не має бажання зустрічатися або розмовляти телефоном з російським диктатором володимиром путіним щодо війни в Україні.

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