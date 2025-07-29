Трамп прокоментував чутки про зустріч із Сі Цзіньпіном

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що може відвідати Китай. Однак, він наголосив: такий візит можливий виключно у відповідь на особисте запрошення глави КНР. Про це він повідомив 28 липня у власній соціальній мережі Truth Social.

Заява з’явилася на тлі повідомлень у медіа про те, що Трамп нібито активно ініціює зустріч із Сі Цзіньпіном. Політик рішуче це заперечив.

📢 «Фейкові новини повідомляють, що я шукаю “саміт” з президентом Китаю Сі. Це неправда, я нічого не шукаю», – написав Трамп у дописі.

Він пояснив, що отримав продовження запрошення на візит до Китаю особисто від Сі Цзіньпіна, і лише в такому разі розглядає можливість поїздки.

📢 «Я, можливо, поїду до Китаю, але це буде лише на запрошення президента Сі Цзіньпіна, яке було продовжено. Інакше я не зацікавлений! Дякую за вашу увагу до цього питання», – додав 45,47-й президент США.

Нагадаємо, раніше у липні деякі ЗМІ повідомили про ймовірну зустріч трьох лідерів — Сі Цзіньпіна, володимира путіна та Дональда Трампа — на військовому параді у Китаї. Подія, присвячена завершенню Другої світової війни, запланована на вересень цього року.

У цьому ж контексті повідомлялось, що російський диктатор вже прийняв запрошення китайської сторони. Також кремль офіційно підтвердив підготовку до візиту путіна. Прессекретар глави рф дмитро пєсков зазначив, що гіпотетична зустріч з Трампом у рамках поїздки до Китаю також можлива, якщо лідери перебуватимуть у той самий час в одному місті.

📢 «Якщо так вийде, що президент США ухвалить рішення також відвідати Китай у ці ж дати, то, звичайно, таку зустріч не можна теоретично виключати», – сказав Пєсков.

Раніше лідери США та Китаю обмінювалися взаємними запрошеннями, однак чітких домовленостей щодо дати або формату візитів наразі не зафіксовано.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що більше не має бажання зустрічатися або розмовляти телефоном з російським диктатором володимиром путіним щодо війни в Україні.