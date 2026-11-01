Зеленський: у жовтні Україна звільнила більше територій, ніж захопили окупанти

У жовтні 2026 року українські військові завдали російській армії найбільших місячних втрат від початку повномасштабного вторгнення. Водночас площа звільненої української території перевищила площу захопленої окупантами. Про це шостий президент України В.О. Зеленський повідомив у Telegram у неділю, 1 листопада.

За наведеними главою держави даними, за місяць росія втратила 54 400 військових убитими та важкопораненими. Зеленський назвав цей показник рекордним за всі місяці повномасштабної війни.

Окремо президент відзначив добові втрати російської армії 21 жовтня – 2250 осіб. За його словами, це також найвищий показник від початку повномасштабного вторгнення.

Скільки території звільнили українські військові

Протягом жовтня Сили оборони звільнили 96,2 квадратного кілометра української землі. Це на 10,4 квадратного кілометра більше, ніж російські війська змогли захопити за той самий період, зазначив Зеленський.

Президент подякував Захисникам і Захисницям, кожній бригаді та підрозділу за результати бойової роботи. Він наголосив, що українські військові продовжують утримувати позиції, повертати території та завдавати втрат агресору.

📢 «Ми зберігаємо позиції, звільняємо територію і робимо так, щоб кожен день війни коштував агресору максимально дорого», – заявив глава держави.

Зеленський також підкреслив, що росія може припинити втрати своїх військових, обравши припинення вогню та дипломатичний шлях.

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👉 Також нагадаємо, що до державного бюджету України надійшли ще 404,5 млн доларів у межах проєкту THRIVE, спрямованого на розвиток системи охорони здоров’я.