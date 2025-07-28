Трамп більше не хоче говорити з путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що більше не має бажання зустрічатися або розмовляти телефоном з російським диктатором володимиром путіним щодо війни в Україні. Про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у Шотландії, передає видання Укрінформ в понеділок, 28 липня.

📢 «Я не знаю. Я не розглядаю. Знаєте, мені більше не дуже цікаво розмовляти», – відповів Трамп на запитання щодо можливих контактів із Путіним.

Він анонсував, що вже найближчим часом — у понеділок увечері або у вівторок — оприлюднить заяву про скорочення терміну ультиматуму для кремля з 50 до 10–12 днів. Також він пояснив, чому він ухвалив таке рішення.

Здається, ми були близько до миру

Трамп розповів, що не хоче прямо казати, що путін його «надув», однак зауважив, що той не дотримувався жодної з досягнутих домовленостей. За словами президента США, протягом останніх місяців він п’ять разів спілкувався телефоном із путіним, і тричі ці перемовини здавалися успішними.

📢 «Я не хочу використовувати слово “брехав” (путін про свої наміри щодо України – ред.). Все, що я знаю, це те, що ми добре поговорили. І здавалося – я скажу принаймні тричі здавалося – що ми досягнемо припинення вогню, а можливо, й миру. І ви розділяєте ситуацію, робите все, що потрібно, вочевидь, аби дійти до кінця, і раптом ракети летять на Київ та в інші місця», — сказав Трамп.

«Досить крові»: Трамп готує санкції

Американський лідер наголосив, що росія має укласти мирну угоду з Україною, інакше на неї чекають «вторинні санкції». За його словами, щодня на фронті гинуть тисячі людей, і це не може тривати вічно.

📢 «Він (путін – ред.) має укласти угоду. Занадто (багато – ред.) людей гине, це справді кривава війна», — заявив Трамп.

☝️ Нагадаємо

Раніше Трамп уже оголошував 50-денний ультиматум путіну — домовитись про мир до 3 вересня. У разі відмови він пообіцяв ввести «дуже жорсткі тарифи» проти рф. Водночас Трамп також пообіцяв збільшити військову допомогу Україні, частина нових партій озброєння вже схвалена.

У кремлі тим часом заявили, що не збираються припиняти війну до закінчення дії ультиматуму. А під час останнього раунду переговорів Київ запропонував москві провести особисту зустріч на рівні лідерів до кінця серпня, однак прессекретар путіна дмитро пєсков заявив, що такий сценарій малоймовірний.