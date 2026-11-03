Мерц анонсував візит Зеленського до Берліна 3 листопада

Візит шостого українського президента підтвердив Мерц під час виступу в Берлінській торгово-промисловій палаті. Про це повідомляє n-tv.

📢 «Він знову буде зі мною ближче до обіду», – сказав канцлер про заплановану зустріч із Зеленським.

За оцінкою видання, під час переговорів лідери можуть обговорити подальшу військову та фінансову підтримку України. Водночас ці теми наведені як очікувані, а не як офіційно оголошений порядок денний зустрічі.

Візит на тлі підготовки нових переговорів

Зустріч у Берліні відбудеться напередодні дипломатичних консультацій щодо припинення російської війни проти України. Спецпредставник президента США Стів Віткофф анонсував переговори американської команди з європейськими партнерами у Брюсселі цього тижня.

За його словами, до консультацій долучаться представники Франції, Німеччини, Великої Британії, Європейського Союзу та НАТО. Сторони планують обговорити гарантії безпеки для України, післявоєнну безпеку Європи та економічні можливості для підтримки української відбудови.

Окремо Віткофф повідомив, що 10–11 листопада в Абу-Дабі заплановані переговори України та росії за посередництва США. Йдеться про зустріч на робочому рівні у столиці Об’єднаних Арабських Еміратів.

До заявлених тем цих переговорів належать післявоєнні безпекові домовленості, деескалація, гуманітарні заходи та наступні кроки до миру.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України В.О. Зеленський 28 жовтня прибув із командою до Нідерландів. Головними темами переговорів стали оборонна й економічна співпраця, посилення української протиповітряної оборони та подальша підтримка України