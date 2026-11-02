Вибори президента Болгарії: ЦВК опрацювала всі протоколи

Іліяна Йотова перемогла у другому турі президентських виборів у Болгарії, який відбувся 1 листопада. За даними Центральної виборчої комісії після опрацювання 100% протоколів дільничних комісій, її підтримали 57,57% виборців.

За Йотову та кандидата у віцепрезиденти Кирила Вилчева проголосували 1 093 852 людини. Їхні суперники – колишній очільник тимчасового уряду Андрей Гюров та Георгі Кандев – отримали 39,48%, або 750 251 голос. Варіант «Не підтримую нікого» обрали 56 080 виборців – 2,95%.

Йотова стала першою жінкою, яка виграла президентські вибори в Болгарії. Вона вже очолює державу із січня 2026 року, коли Румен Радев залишив президентську посаду для участі в парламентських виборах.

Після голосування Йотова повідомила, що Гюров зателефонував їй і привітав із перемогою. Водночас вона розкритикувала характер кампанії опонента та заявила про тиск на свій ініціативний комітет.

Гюров визнав результати голосування та закликав до об’єднання навколо спільних цілей.

📢 «Приймаємо результати такими, якими їх побачили. Так проголосували громадяни Болгарії. Ніщо не було марним, і найкраще попереду», – заявив він.

Позиція Йотової щодо України та росії

Йотова близько дев’яти років працювала віцепрезиденткою разом із Радевим, який нині очолює болгарський уряд. Її перемога зміцнює політичні позиції його команди, зазначає The Kyiv Independent.

Радев виступає проти військової допомоги Україні та закликає до поліпшення відносин із росією і скасування санкцій. Йотова також підтримує переговори з москвою та критикує подальше постачання зброї Києву.

Під час передвиборчих дебатів на BNT вона заявляла, що мир можливий лише через переговори, та пропонувала обговорити безпеку Чорного моря за участю всіх шести прибережних держав, включно з росією. Болгарське керівництво також утримувалося від однозначного покладання відповідальності на москву за нещодавні атаки дронів на торговельні судна.

Натомість Гюров представляв прозахідну реформістську опозицію та послідовно підтримував Україну.

Перший тур виборів відбувся 25 жовтня. За його результатами Йотова та Гюров вийшли до другого туру, в якому перемогу здобула чинна глава держави.

👉 Також було повідомлено, що Болгарія більше не братиме участі у фінансуванні закупівель нової летальної зброї для України через Європейський фонд миру (EPF). Відповідне рішення 21 жовтня ухвалив національний уряд.