Зеленський прибув до Маямі для переговорів із Трампом

Шостий президент України Володимир Зеленський прибув до Маямі для проведення переговорів із президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомляє Радіо Свобода у неділю, 28 грудня.

☝️ У порту шостого українського президента зустріла посол України Ольга Стефанішина.

Початок зустрічі запланований на 20:00 за київським часом. Очікується, що зустріч Зеленського і Трампа буде зосереджена насамперед на гарантіях безпеки, які Сполучені Штати готові надати Україні. Також сторони планують обговорити питання управління Запорізькою атомною електростанцією (ЗАЕС) та контроль над територіями Донбасу, на які висуває претензії кремль.

📢 Видання Axios раніше зазначало, що ця зустріч є свідченням суттєвого прогресу в мирних переговорах. За даними журналістів, глава Білого дому неодноразово наголошував, що погодиться на особисту зустріч з українським президентом лише у разі, якщо вважатиме угоду близькою до фінального етапу.

Сам Володимир Зеленський раніше заявляв, що «план Дональда Трампа узгоджений приблизно на 90%». А також висловлював упевненість, що значну частину принципових рішень можна ухвалити ще до Нового року.

Нагадаємо, напередодні переговорів європейські лідери та міжнародні партнери підтвердили подальшу підтримку України.

Зустріч президентів України та США була перенесена та має відбутися 28 грудня у місті Палм-Біч, штат Флорида.